¥á¥¤¥¯»Ô¾ìNo1*1¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE(¥±¥¤¥È)¡×¤«¤é¡¢¿·ÂÑµ×¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¡Ö¹æµã¤ÎÎÞ¿À¡Ê¤ë¤¤¤·¤ó¡Ë¡×¤òÈ¯Çä
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Éô²Â¹¨¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡×¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¿·ÂÑµ×¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¡Ö¹æµã¤ÎÎÞ¿À¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×ËÉÊÉÀß·×¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤È¡¢ÂÑµ×¥ê¥¥Ã¥ÉÀß·×¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ê¡¢µã¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢Èé»é¤¬½Ð¤Æ¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¿·ÂÑµ×¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ*2¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡¢¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê
¹æµã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÈþ¤·¤µ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¥Þ¥¹¥«¥é¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¡¢¡ÖKATE¡×¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡È±¢±Æ¥á¥¤¥¯¡É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡ÜÄ´¤Ù ¥á¥¤¥¯»Ô¾ì 2021Ç¯1·î～2025Ç¯·îÎß·×Çä¾å¶â³Û
*2 ¡ÖKATE¡×Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
1¡¥È¯Çä¤ÎÇØ·Ê
²Ö²¦¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥È¥Ã¥×¡×»ö¶È¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖKATE¡×¤ò²½¾ÑÉÊ»ö¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤¹6¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖKATE¡×¤Ï¡¢±Æ¤È¸÷¤òÁà¤ê¡¢Î©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È±¢±Æ¥á¥¤¥¯¡É¤òÄó¾§¤·¡¢¥á¥¤¥¯»Ô¾ìNo.1*1¤ò·ø»ý¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¸ý¹È¤ä¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥¤¥¯»Ô¾ì¤Ç¹½À®Èæ¤ÎÂç¤¤¤¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¡Ö·îÌë¤Î³¤·î(¤¯¤é¤²)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¶¯¤¤¡ÖKATE¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤³¤¹¤ê¡×¡Ö´À¤äÈé»é¡×¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ëÎÞ¡×¤Ê¤É¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ìµ°Õ¼±¹ÔÆ°¤È¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡Ö¤¯¤º¤ì¡×¤Î´Ø·¸¤ËÃåÌÜ¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë¤¸¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤«¤éÈé»é¤ä¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÌýÊ¬¤¬¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë°Ü¤ê¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤ÎËì¤¬ÍÏ¤±¤ÆÈ©¾å¤Ë¤Ë¤¸¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë¤¸¤ß¡×¤Î¥¤¥áー¥¸
¤½¤³¤Ç¡¢¤Ë¤¸¤ß¤Î¸¶°ø¤òËÉ¤°¡ÖKATE¡×»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥éÈïËì¤äÅÉËìµ»½Ñ¤ò³«È¯¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¡¢¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê¹æµã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¿·ÂÑµ×¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¡Ö¹æµã¤ÎÎÞ¿À¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥Ä´¤Ê¸ý¹È¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¤¥á¥¤¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡Ø¥±¥¤¥È ¥Ê¥ß¥À¥Î¥¿¥Æ¥Þ¥¹¥«¥é¡Ù¤Ï¡¢µã¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤â¡¢Èé»é¤¬½Ð¤Æ¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢£±ÆüÃæ»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£ÂÑµ×ËÉÊÉÀ®Ê¬¡ÊÈéËì·ÁÀ®ºÞ¡ËÇÛ¹ç¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¤·¡¢Èé»é¤Ë¤¸¤ß¤«¤é¼é¤ê¤Þ¤¹¡£»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ó¡¢¤Í¤Ð¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¾æÉ×¤ÊÈïËì¤ò·ÁÀ®¤·²õ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÂÑµ×ËÉÊÉÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¹¤é¤º¤ËÉâ¤«¤»¤ë¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¥Þ¥¹¥«¥éÂÐ±þ¤Î¥ê¥àー¥Ðー¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥ë¥¤¥·¥ó¥Î¥¤¥Á¥²¥¥ê¥àー¥Ðー¡Ù¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ê¥ß¥À¥Î¥Ä¥ë¥®¥é¥¤¥Êー¡Ù¤Ï¡¢µã¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤â¡¢Èé»é¤¬½Ð¤Æ¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢£±ÆüÃæ¥é¥¤¥ó¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Ç¤¹¡£
2¼ï¤ÎÈéËì·ÁÀ®ºÞ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÂÑµ×¥·¥ó¥¯¥íÀ®Ê¬*3¡×¤òÇÛ¹ç¡£¹Å¤¯¤Æ¶¯¤¤Ëì¤È¿½ÌÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÈïËì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÂÑµ×¥ê¥¥Ã¥ÉÀß·×¤Ç¤¹¡£ÈùºÙ¤Ê¥Ý¥ê¥ÞーÇÛ¹ç¤ÎÅÉËì¡ÖÄ¶Ì©Ãå¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥ê¥Þー¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ìー¥Ä¥³¥Ý¥ê¥Þー¡Ë¡×¤¬È©¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ËÌ©Ãå¡£Èù¾®¤Ê±úÆÌ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¶¯¸Ç¤ÊËì¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤â¤È¤Ë¥Ô¥¿¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤·ÌÜ¤Þ¤ï¤ê¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ë¤âÄÉ¿ï¤·¡¢È©¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤òÊø¤µ¤º°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥ê¥Þー¤¬Èù¾®¤Ê±úÆÌ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¶¯¸Ç¤ÊËì¤ò·ÁÀ®
*3 ¥Ý¥ê¥·¥ê¥³ー¥ó¡¾9¡¢¥¢¥¯¥ê¥ìー¥Ä¥³¥Ý¥ê¥Þー¡ÊÈéËì·ÁÀ®ºÞ¡Ë
3¡¥¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨¥Îー¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãº¸¡§¥í¥ó¥°¡ä¡¡¡¡¡¡¡ã±¦¡§¥Ü¥ê¥åー¥à¡ä
5¡¥È¯ÇäÆü¡¿ÃÏ°è
2026Ç¯3·î21Æü¡¿¡ÖKATE¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ÆÆ±»þ´üÈ¯Çä
²Ö²¦¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ë¡×¤òÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖK27¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥È¥Ã¥×¡×»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
