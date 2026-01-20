『Once Human』1月22日アップデートで新境地へ敵モンスターと融合する「融合」システム解禁

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Gamesは、サバイバル型オープンワールドゲーム『Once Human』において、敵モンスターと融合する新システム「融合」を実装する大型アップデートを発表しました。本アップデートでは、強力な敵の能力を取り込み、危険ながらも貴重な報酬が眠るエリアの探索が可能になります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KtK_cBLCv3Q ]

異常現象の輪 S3 アップデートで新たな融合メカニクスが登場

1月22日配信予定の 異常現象の輪 S3 アップデートでは、プレイヤーはフィールドを徘徊するデビアントと、これまで以上に深く関わることになります。



新たに実装される 融合 メカニクスにより、特定の敵を討伐することで、その身体と融合し、一部の固有能力や特性を獲得できるようになります。融合後は外見も変化し、プレイ体験に新たな戦略性が加わります。

融合 を行う際、プレイヤーは討伐した敵の“頭部”を装備し、共生関係を築きます。これにより モンスターの頭部 + 人間の身体 という特殊な形態となり、モンスター固有の能力を得られるだけでなく、新たに拡張された汚染区域探索において大きな助けとなります。

さらに過酷になる汚染区域

異常現象の輪 S3 では、進化した汚染区域が登場します。これらのエリアには希少かつ強力な戦利品が眠っていますが、環境は極めて致命的です。

プレイヤーはデビアントと 融合 することで、その高い環境適応能力を獲得し、有毒な大気に侵されることなく探索を続けることが可能になります。中には、強力な デビアントと融合しなければ生存すら不可能な汚染区域も存在します。

汚染区域には以下の3タイプが存在します。

蛮荒デビアント

原始的な土地で、巨大な動物が廃墟となった建物を徘徊します。銃器やテクノロジーは弱体化され、近接戦闘を好む敵に対し、プレイヤーも同様の戦い方を迫られます。

ミラージュデビアント

幻惑的な反射に満ちたエリアで、建築物には鏡が生成され、視覚的な混乱を招きます。モンスターは錯覚を利用し、遠距離からプレイヤーを狙います。

虚実デビアント

環境や敵が現実と幻覚の間を切り替わり、見えているものすべてを疑わざるを得ない状況を生み出します。敵は“目の前”に潜みながら姿を隠します。

新モンスター＆ゲームプレイアップデート

ナルコットの世界は、さらに危険な領域へと進化します。3体の強力な新モンスターが登場し、それぞれ異なる戦術とプレイヤースキルが求められます。

ワールドイーター

鉱山に潜む巨大な獣。資源を求めて掘り進むプレイヤーを待ち構え、坑道から突如現れて執拗に追いかけてきます。

サウンドイーター

音を感知して獲物を追う、不死身の存在。人類の武器やテクノロジーでは討伐できず、戦利品を得るには音で誘導する必要があります。ただし幼体サウンドイーターは討伐可能です。

ストックワーム

プレイヤーが捨てたアイテムを収集する盗賊的モンスター。巣にたどり着くことで戦利品を回収できますが、盗みが発覚すると以後執拗に追われることになります。盗まれたアイテムには永続的なマーキングが施されます。

その他のアップデート内容

1月22日のアップデートでは、以下の要素も追加されます。

・「異次元の収容」デビエーションシナリオにおけるクロスサーバーバトル

・テリトリー ブループリントのコード共有機能

・レイドゾーン向けのキャラクタークラスおよびゲームプレイの多数の調整

本アップデートにより、『Once Human』はこれまで以上に戦略性と緊張感あふれる体験へと進化します。新たな 融合 システムは、超越者たちが過酷な世界を生き抜くための鍵となり、恐れを知らぬ者だけが手にできる財宝への道を切り開きます。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。(https://www.neteasegames.com/jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

