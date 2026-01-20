「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボイベントを本日より『NICO MAKE』で開催！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄）は、全国で好評稼働中の『NICO MAKE（ニコメイク）』において、本日2026年1月20日（火）よりスマートフォンゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボイベントを開催いたします。

本コラボイベントでは撮影フレーム、スタンプ、シールデザイン、BGM、ボイスが「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」仕様となって登場。撮影中の進行ボイスはミクが担当している豪華なコラボとなっております。

https://puri.sega.jp/info/pjsekai2026

https://puri.sega.jp/info/pjsekai2026/location

■「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」with『NICO MAKE』コラボイベント概要

実施時期 ：2026年1月20日（火）～ 2026年3月4日（水）

対象機種 ：『NICO MAKE』

対象店舗 ：全国の『NICO MAKE』設置店舗

実施内容 ：「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボ限定の撮影フレーム（全28種）、スタンプ（全81種）、シールデザイン（全6種）、プレイ中にはBGMにて「一緒に歌おう！」「セカイ」「ペンタトニック」（全3曲）が聴けます。

コラボ特設ページ：https://puri.sega.jp/info/pjsekai2026

本コラボイベントで撮影できるフレームは全部で28種類！一緒に撮影したい推しユニットを選択して、1回のプレイでは4種のフレームで合計最大19枚（※1）まで撮影可能です。バーチャル・シンガーも含めた全ユニットのキャラクターたちのスタンプもご用意！（※2）シールデザインも本コラボ限定仕様です。

※1:プレイ制限時間内における最大枚数です。

※2:一緒に撮影したユニットのスタンプが利用できます。

▲全国限定 40 台が「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」デザインのプリクラに！

※通常デザインの『NICO MAKE』でも遊べる内容は同じです。

■「#プリクラでプロセカ」X投稿プレゼントキャンペーン開催！

コラボ開催期間中に『NICO MAKE』でプロセカコラボをプレイして、ハッシュタグ「#プリクラでプロセカ」を付けてプレイしたことをXに投稿した方の中から、抽選で合計99名様にプレゼントいたします。

開催期間：2026年1月20日（火） ～ 2026年3月4日（水）

プレゼント内容：

A賞：39名様：選べるデジタルギフト 3,000円分

(Apple Gift Card または Google Play ギフトカード)

B賞：10名様：プロセカ5周年キービジュアル プリクラコラボ A1ポスター

C賞：50名様：プロセカ5周年キービジュアル 限定スペシャルシール

https://puri.sega.jp/info/pjsekai2026/

■『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X：https://twitter.com/pj_sekai

権利表記：(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■プリクラ機『NICO MAKE（ニコメイク） 』とは

なちゅグロウ肌と潤ちゅるアイで、今っぽさ抜群な『キラちゅる盛り』が特徴の『NICO MAKE』では、『GIMMI』で好評だった1ブース設計、最大19枚の追加撮影機能（※）はそのままに、撮影中にリアルタイムで反映される追加撮影フレームを新実装！追加撮影中にフレームをプレビューしながら撮ることができるため、より直観的に「盛れた」プリ画像を作ることができます。さらにシールデザインでは人気デザインはそのままに、トレンドデザインを追加。らくがきは、盛りが1タップで完成する「セットメイク」がトレンドに合わせて新しくなりました。

“新しいプリクラのカタチ”を体現した『GIMMI』が更に進化した『NICO MAKE』では、もっとたのしく、もっとカンタンに、だれでもとびっきりの“かわいい”プリクラを撮影することができます。

※プレイ制限時間内における最大枚数／プリもっと発動時は最大20枚

【製品仕様】

商品名 ：NICO MAKE（ニコメイク）

サイズ ：1,819（W）×2,630（D）×2,286（H） mm

重量 ：534kg

消費電力 ：501W（AC100V）

リリース日 ：2025年7月3日（木）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式Webサイト： https://puri.sega.jp/nicomake

公式Instagram ：https://www.instagram.com/sega_purikura/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@sega_purikura

公式X ：https://x.com/SEGA_PURIKURA/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■「プリント倶楽部(R)」および「プリクラ(R)」は、株式会社セガの登録商標です。