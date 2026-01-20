｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味｣ 2026年2月9日(月) 新発売

「だし」推し!

ソースも、マヨも、あとのせかやくも、ぜーんぶ「だし」な一平ちゃんが登場

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」を2026年2月9日(月) に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」を、2026年2月9日(月) に全国で新発売します。

だしソース×だしマヨ×だし粉

徹底的にだし尽くしな一平ちゃん









「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただいています。

和食の基本である「だし」ですが、近年「だし」に注目が集まっており、カレーやチョコレートなどにだしを使用した「だしグルメ」の登場など、楽しみ方の広がりが見られます。そこで今回の「一平ちゃん」は、商品を構成する、ソース、マヨ、あとのせかやく(だし粉)全てにだしを効かせた、だし尽くしの一品として登場します。

ソースはウスターソースをベースに鰹節エキス、鯖節エキスなどを効かせた和風だしソース。マヨは鯖粉末を配合した特製の「だしマヨ」。あとのせかやくは、揚げ玉、削り節、紅生姜、あおさが入った「だし粉」となっています。鰹や鯖のだしの風味、旨みが詰まっただし尽くしの一平ちゃんです。

パッケージデザインは、だしソースの味わいを想起させる「茶色」を背景色に使い、ソース・マヨ・あとのせかやく全てにだしを効かせた、徹底的な “だし推し” のイメージを押し寄せる波で表現。イラストやフォント、色使いを含め、全体的に和のテイストを感じさせるデザインにしました。

いつもの一平ちゃんとはひと味違うメニューをお楽しみあれ。

■商品特長

麺 : 適度な弾力があり、食べ応えのある麺。

ソース : ウスターソースをベースに鰹節エキスや鯖節エキスなどを効かせた和風だしソース。

特製マヨ : 鯖粉末を配合した「だしマヨ」。

あとのせかやく : 揚げ玉、削り節、紅生姜、あおさ入りの「だし粉」。

具材 : キャベツ、豚肉ダイス。

■商品概要