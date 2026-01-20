トークリビングと世界的建築家・高松伸氏の共創で、新構想プロジェクト始動

株式会社トークリビング


「Beyond Normality」常識を突き破る──を理念に掲げ、国内外のアート・デザイン性の高いインテリアやフラワーベース、器を企画・展開する株式会社トークリビング（本社：岐阜県多治見市、代表：梶原典男）は、新たなプロジェクト『MY ROCK LUXURY』（マイ ロック ラグジュアリー）において、国内外で活躍する建築家・高松伸氏との共創により、これまでにない独自の空間づくりを進めて参ります。



なお、本プロジェクトは進行状況を随時発表して参りますので、ご期待ください。



建築家 高松伸氏について　


shintakamatsu_(C)nobe
高松伸

京都大学名誉教授・工学博士


アメリカ建築家協会（AIA）名誉会員


ドイツ建築家協会（BDA）名誉会員


英国王立建築家協会（RIBA）会員


代表作「国立劇場沖おきなわ」「植田正治写真美術館」「天津博物館」「ジョージア首相官邸」「バデン山」など、国内外多数の建築を手掛けている。芸術選奨文部大臣賞ほか受賞多数。





代表的な建築プロジェクト



国立劇場おきなわ　(C)Nacasa & Partners Inc.


植田正治写真美術館　(C)Nacasa & Partners Inc.


天津博物館　(C)Jeffrey Cheng


ジョージア首相官邸　(C)Shin Takamatsu Architect and Associates Co.,Ltd.


バデン山　(C)SUNGROUP

会社概要

会社名：株式会社トークリビング


代表：梶原 典男


所在地：〒507-0803　岐阜県多治見市美坂町1丁目1番地


設立：1979年5月15日


事業内容：


・ホスピタリティビジネス


・プライベートブランド企画


・販売（直営・法人）


・コラボレーション商品開発


・トレーディングビジネス


・空間コーディネート


・空間プロデュース



トークリビング コーポレートサイト：https://talkliving.com/


オンラインストア Living Talk Decor：https://livingtalk-decor.com/


「MY ROCK LUXURY」プロジェクト：https://talkliving.com/pages/myrockluxury



Instagram：@livingtalkdecor (https://www.instagram.com/livingtalkdecor/)



株式会社トークリビング
株式会社トークリビング

岐阜県多治見の本社ショールームでは、トークリビング取り扱いの全アイテムを展示しています。
実際に手に取ってご覧いただけますので、商材をお探しの際はぜひお越しください。




