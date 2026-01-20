トークリビングと世界的建築家・高松伸氏の共創で、新構想プロジェクト始動
「Beyond Normality」常識を突き破る──を理念に掲げ、国内外のアート・デザイン性の高いインテリアやフラワーベース、器を企画・展開する株式会社トークリビング（本社：岐阜県多治見市、代表：梶原典男）は、新たなプロジェクト『MY ROCK LUXURY』（マイ ロック ラグジュアリー）において、国内外で活躍する建築家・高松伸氏との共創により、これまでにない独自の空間づくりを進めて参ります。
なお、本プロジェクトは進行状況を随時発表して参りますので、ご期待ください。
建築家 高松伸氏について
shintakamatsu_(C)nobe
高松伸
京都大学名誉教授・工学博士
アメリカ建築家協会（AIA）名誉会員
ドイツ建築家協会（BDA）名誉会員
英国王立建築家協会（RIBA）会員
代表作「国立劇場沖おきなわ」「植田正治写真美術館」「天津博物館」「ジョージア首相官邸」「バデン山」など、国内外多数の建築を手掛けている。芸術選奨文部大臣賞ほか受賞多数。
代表的な建築プロジェクト
国立劇場おきなわ (C)Nacasa & Partners Inc.
植田正治写真美術館 (C)Nacasa & Partners Inc.
天津博物館 (C)Jeffrey Cheng
ジョージア首相官邸 (C)Shin Takamatsu Architect and Associates Co.,Ltd.
バデン山 (C)SUNGROUP
会社概要
会社名：株式会社トークリビング
代表：梶原 典男
所在地：〒507-0803 岐阜県多治見市美坂町1丁目1番地
設立：1979年5月15日
事業内容：
・ホスピタリティビジネス
・プライベートブランド企画
・販売（直営・法人）
・コラボレーション商品開発
・トレーディングビジネス
・空間コーディネート
・空間プロデュース
株式会社トークリビング
岐阜県多治見の本社ショールームでは、トークリビング取り扱いの全アイテムを展示しています。
実際に手に取ってご覧いただけますので、商材をお探しの際はぜひお越しください。
