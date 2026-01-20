パーソナリティ心理学の第一人者・小塩真司先生の新刊、『人生が生きやすくなる「性格」の話─自分を知って幸福になる方法』（小塩真司著）1月20日発売！

清流出版株式会社

人間関係などの悩みや、何かトラブルが起こった時、「私がこんな性格だから…」と思い悩んでいませんか。

でも、あなたのその悩みは本当に「性格」のせいでしょうか。

心理学の視点から「性格」を正しく理解し、社会の中で生きづらさを感じる理由を丁寧にひも解く一冊です。

性格の悩みをすべて自分の欠点だと抱え込まず、人間関係や環境との関わり方を見直すヒントが得られます。

性格は変えられるもの、そして活かせるものだと気づかせてくれる内容で、自分らしく生きたい人におすすめです。

清流出版株式会社は、『人生が生きやすくなる「性格」の話─自分を知って幸福になる方法』（小塩真司著）を 2026年1月20日に発売しました。

URL：https://www.seiryupub.co.jp/books/2025/12/post-219.html

性格の概念について正しく理解する

本書では、まず「性格」とはどのようなものを指すのかというところから、自分の性格をどのように把握するのか、自分の性格とどう付き合っていくのか、そして自分の性格を変えるための方法、自分の性格をプラスに生かしていく方法などについて論じています。

それは本書を通してさまざまな性格の概念について正しく理解していただき、自身の性格について不要に悩まないでほしいという思いからです。

（「はじめに」より）

【目次】（抜粋）

第1章 性格と人生の幸福度の関係

性格とは何か

性格研究の歴史

ビッグ・ファイブ・パーソナリティ（5因子理論）

性格で「人生の幸福」は決まるのか

性格診断が流行する背景

性格はどのようにして形成されるのか

自分の性格を知ることで人生に納得ができる

第2章 自分の性格、どう思っていますか？

自分の性格を知るには

「よい性格」「悪い性格」ってあるの？

自分の性格を好きになるためには？

性格は寿命にどのように影響する？

性格と病気との関連は？

自己肯定感に性格はどう影響する

第3章 性格は変えられる？

なぜ人は性格で悩むのか

うまくいかない理由を性格のせいにするけれど……

時間をかければ性格は変えられる

外見を変えれば性格が変わるのか？

遺伝と環境の影響力は変動する

性格は一生付き合っていくもの

第4章 人生を豊かにする性格との向き合い方

心理バイアスについて知る

自分の性格をどうとらえるか

ネット上の性格診断テストとの付き合い方

「検査」の違いについて知っておきたいこと

自分の性格を伝えるコミュニケーション

自分の性格をプラスに生かしていくには

第5章 「相性」と人間関係

相性と性格は関係があるのか

相性が悪いと思ったときには

第一印象で性格は見抜けるか？

多面的に人を見ることの大切さ

人を多面的にとらえる方法論を知る

多様性は人間の多面的理解から

自分も他人も評価は多面的に

悩みの原因を性格に見いだすべきなのか

【著者略歴】小塩真司（おしお・あつし）

1972年、愛知県生まれ。早稲田大学文学学術院教授。名古屋大学教育学部卒業、同大学院教育学研究科教育心理学専攻修了。博士(教育心理学)。中部大学准教授などを経て現職。専門はパーソナリティ心理学、発達心理学。著書に『自己愛の青年心理学』(ナカニシヤ出版)、『はじめて学ぶパーソナリティ心理学』(ミネルヴァ書房)、『性格を科学する心理学のはなし』(新曜社)、『性格とは何か――よりよく生きるための心理学』（中公新書）、『「性格が悪い」とはどういうことか--ダークサイドの心理学』（ちくま新書）などがある。

【書籍概要】

書名：人生が生きやすくなる「性格」の話─自分を知って幸福になる方法

著者：小塩真司

出版年月日：2026/1/20

判型・ページ数：四六判並製・200頁

定価：1760円（税込）

書誌詳細ページ

