Shirofune、AIクリエイティブ改善ツール「I’m Creative」でGoogle P-maxのアセット別実績取得に対応｜主要メニューのアセット別クリエイティブ分析・改善が可能に

株式会社Shirofune

株式会社Shirofune（本社：東京都中央区、代表：菊池満長）は、AIクリエイティブ改善ツール「I'm Creative（アイムクリエイティブ）」で、Google P-maxのアセット別実績取得に対応しました。

これにより、Google P-maxやデマンドジェネレーションキャンペーン、Meta Advantage+ ショッピングキャンペーン（ASC）などをはじめとする主要な自動化配信メニューにおいて、アセット別でのクリエイティブ分析・改善提案が可能となります。

背景：自動化配信メニューの普及とアセット改善の重要性

近年、デジタル広告市場ではGoogle P-maxやデマンドジェネレーション、MetaのAdvantage+ ショッピングキャンペーン（ASC）など、AIを活用した自動化配信メニューが主流になりつつあります。これらのメニューでは、プラットフォーム側が配信面やターゲティングを自動最適化するため、広告運用者がパフォーマンスを改善するためにはアセット（クリエイティブ素材）の質と量の改善が最も重要な施策となります。

しかし従来、Google P-maxではアセット別の詳細な実績データの取得が困難であり、どのアセットがパフォーマンスに貢献しているかを定量的に把握することが課題となっていました。

新機能のポイント

１. Google P-maxのアセット別実績取得に対応

Google Ads APIの最新バージョンにより、P-maxキャンペーンにおけるアセット別の実績データ取得が可能となりました。I’m Creativeではこの機能にいち早く対応し、P-maxで使用されている各アセット（画像・動画）のパフォーマンスを個別に取得・分析できるようになりました。

２. 主要AI自動化配信メニューでのアセット別分析・改善が可能に

今回の対応により、以下の主要な自動化配信メニューにおいて、アセット別でのクリエイティブ分析・改善提案が可能となりました。

３. データドリブンなアセット改善サイクルの実現

アセット別の実績データをもとに、AIが「どのアセットを継続すべきか」「どのような改善が必要か」を分析・提案。感覚的になりがちだったアセット改善を、データに基づいた意思決定で実行できるようになります。

「I’m Creative」について

「I’m Creative」は、広告運用ツール「Shirofune」のAIクリエイティブ改善ツールです。運用型広告の動画・静止画広告クリエイティブをAIが解析し、パフォーマンス差の要因を定量的に分析し、それを踏まえた改善案を自動で出力することができます。

これによりクリエイティブPDCAからの大幅なパフォーマンス改善、及びプランニング経験が浅いメンバーでもプロレベルの分析・改善が可能になります。またAI分析のプロセス・結果がすべてデータ及びテキストで出力されるため、分析・改善アクションがブラックボックス化せず、ナレッジを蓄積していくことが可能になります。

広告運用自動化ツール「Shirofune」

Shirofuneは「1日10分でプロ品質の広告運用」を実現する、広告運用自動化ツールです。広告運用が未経験の方でも、簡単操作で広告の出稿から最適化まで、ワンストップで実現。運用領域に加え、AIを活用したクリエイティブ(動画/静止画)の分析から改善も可能に。また、CRM／ECプラットフォームなどのデータを統合しLTVをベースにした広告運用を可能にするなど、運用に精通した人がさらに高度な広告運用を行うための機能も提供しています。

運用に関わる各種業務を自動化することで、広告業務に関わる生産性の大幅な改善を実現します。現在13,000を超えるアカウントがShirofuneを通じて運用が自動化されており、上場企業から成長企業の広告主様の自社運用の支援をはじめ、大手広告代理店様の社内運用業務の基幹システムとしての採用など、幅広くご活用いただいております。



2023年2月からは海外展開も開始。北米をはじめオーストラリアなどでもShirofuneを導入企業が増加。2025年4月には全米広告主協会主催の『2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards』でShirofune代表の菊池が年間最優秀賞となる「GOLD」を受賞しました。



【会社概要】

代表： 菊池満長

事業内容： 広告運用自動化ツール「Shirofune」の開発・提供

設立： 2014年10月

所在地： 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル4F東

URL： https://shirofune.com

関連会社： 株式会社ShirofuneX、株式会社ShirofunePlus、Shirofune Inc,（米国法人）