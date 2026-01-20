三河の“おいしい”をアリーナで。1/28(水)長崎戦にてZARAMEコラボの限定クッキー缶＆シーホース三河オリジナルポップコーンを同時販売！
シーホース三河株式会社
三河岡崎市をベースに県内外に展開する「ZARAME」と×シーホース三河のコラボクッキー缶を販売します。
販売場所：ZARATAKU(場内)
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、1月28日(水)長崎戦のホームゲーム会場(@ウィングアリーナ刈谷)にてシーホース三河×ZARAMEのコラボクッキー缶とシーホース三河オリジナルBOXに入ったポップコーンを販売いたします。
クッキー缶は黒と金のオリジナル缶に入っており、ザクザクとした食感とバターの香りがたまりません。お土産にも最適となっております！
ぜひご賞味ください！
SEAHORSES MIKAWA X ZARAME HAND MADE COOKIES ハンドメイドクッキー（プレーン＆ショコラ）
愛知県産小麦「ゆめあかり」と北海道産バターを使用した手作りクッキー。
粗目を練込み、ざくざく食感で、ほどよい甘味は余韻よく、爽やかな色味が特徴です。
紺色をベースに金色の装飾を施した上質感あふれる缶デザイン。
ご自宅用はもちろん、お土産にもどうぞ。
販売場所：ZARATAKU(場内)
販売価格：3,600円
三河ポップコーン
熱い青援には、サクッとポップコーン！しお味。
ここでしか手に入らないオリジナルBOXを片手に観戦のお供に。
販売場所：サンビーノ(場外)
販売価格：S 500円 L 700円