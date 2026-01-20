三河の“おいしい”をアリーナで。1/28(水)長崎戦にてZARAMEコラボの限定クッキー缶＆シーホース三河オリジナルポップコーンを同時販売！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、1月28日(水)長崎戦のホームゲーム会場(@ウィングアリーナ刈谷)にてシーホース三河×ZARAMEのコラボクッキー缶とシーホース三河オリジナルBOXに入ったポップコーンを販売いたします。

クッキー缶は黒と金のオリジナル缶に入っており、ザクザクとした食感とバターの香りがたまりません。お土産にも最適となっております！

ぜひご賞味ください！

SEAHORSES MIKAWA X ZARAME HAND MADE COOKIES ハンドメイドクッキー（プレーン＆ショコラ）

三河岡崎市をベースに県内外に展開する「ZARAME」と×シーホース三河のコラボクッキー缶を販売します。

愛知県産小麦「ゆめあかり」と北海道産バターを使用した手作りクッキー。

粗目を練込み、ざくざく食感で、ほどよい甘味は余韻よく、爽やかな色味が特徴です。

紺色をベースに金色の装飾を施した上質感あふれる缶デザイン。

ご自宅用はもちろん、お土産にもどうぞ。

販売場所：ZARATAKU(場内)

販売価格：3,600円

三河ポップコーン

熱い青援には、サクッとポップコーン！しお味。

ここでしか手に入らないオリジナルBOXを片手に観戦のお供に。

販売場所：サンビーノ(場外)

販売価格：S 500円 L 700円