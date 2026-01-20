Uber Japan、名古屋・富士五湖・神戸エリアでハイヤー配車「Uber プレミアム」を提供開始

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下「Uber Japan」）は、2026年1月20日（火）より、スマートフォンアプリ「Uber」でハイヤー車両を呼べる「Uber プレミアム」のサービスを、新たに愛知県（名古屋エリア）、山梨県（富士五湖エリア）、兵庫県（神戸エリア）の3エリアで開始します。

「Uber プレミアム」はこれまで、札幌市、東京23区、成田市、京都市、大阪市、福岡市といった主要エリアを中心に展開してきましたが、今回の提供開始により、全国で9都道府県での展開となります。ビジネスハブである名古屋、世界屈指の観光地である富士五湖、そして洗練された都市部と港湾機能を持つ神戸という、性質の異なる3エリアへ同時に進出することで、より多様な移動ニーズに対応するサービスへと展開をさらに加速させます。

「Uber プレミアム」新規展開エリア

【愛知県】

▪️名古屋市

▪️長久手市

【山梨県（富士五湖エリア）】

▪️富士吉田市

▪️忍野村

▪️富士河口湖町

▪️鳴沢村

▪️山中湖村

【兵庫県】

▪️神戸市

▪️尼崎市

▪️西宮市

▪️芦屋市

▪️伊丹市 ※大阪国際空港（伊丹空港）を含む

▪️宝塚市

▪️川西市

▪️明石市

▪️猪名川町

名古屋エリアでは、旺盛なビジネス需要に加え、今後の国際的なイベント開催や訪日客の増加を背景に、ビジネス利用やVIP送迎などに対応する上質な移動手段を提供します。

富士五湖エリアは、国内外から多くの観光客が訪れる日本有数の観光地であり、スーツケースやアウトドア用品などの「手荷物を伴う中長距離移動」のニーズに対応します。特に観光地におけるインバウンド対応力の強化に注力した取り組みです。

神戸エリアでは、京都・大阪に続く関西圏で3拠点目の展開となり、都市部での移動に加え、大人数での移動やスーツケースなど荷物を伴う移動、空港アクセスなど、より快適性が求められる移動ニーズに対応します。

また、サービスの拡大に合わせ、ユーザーの利便性を高めるため、予約機能のキャンセルポリシーを改定しました。これまで予約のキャンセルは乗車予定時刻の6時間前まで無料としていましたが、今後は1時間前まで無料でキャンセルが可能となります。これにより、予定が変動しやすいビジネス出張や、天候・体調に左右されやすい旅行時においても、より柔軟に、安心して「Uber プレミアム」をご予約いただける環境を整えました。

Uber Japanは、今回の「Uber プレミアム」の展開エリアの拡大を通じて、国内外の多様な移動ニーズに応えるプレミアムな移動体験を提供するとともに、各地域での試験運行を通じて確認した需要を踏まえ、2026年も提供エリアの拡大に積極的に取り組んでまいります。

【Uber プレミアムのご利用方法】

- Uber アプリを起動し、乗車地と目的地を入力- 「プレミアム」、「大型ワゴン」等のメニューを選択- 事前確定料金と推定到着時間を確認- 配車リクエスト後、近隣の車両とマッチング- アプリ上で推定到着時間・車両の現在地などを確認し、車両の到着を待機- 到着した車両に乗車し、目的地で降車

【Uber プレミアムの予約機能ご利用方法】

- Uber アプリのトップ画面で「予約」ボタンをタップ- お迎えの場所と行き先を入力- 希望する車両到着時刻をセット- 事前確定料金を確認後、予約を確定- 予約の前日に、当日担当するドライバーが確定し、予約時刻前に到着予定時刻がアプリ上で表示されます。

Uber アプリには、優れたテクノロジーを活用した多様な先進機能が備わっており、乗客とドライバーのスムーズなマッチングを実現しています。

- 自動決済機能：クレジットカード等の支払い方法を事前にアプリに登録することで、目的地到着後はそのまま降車するだけで自動的に決済が完了します。- チャット機能：ドライバーとアプリ内でメッセージのやり取りが可能。待ち合わせ場所や服装などを共有することで、混雑した駅や観光地でもスムーズな合流を実現します。- 多言語対応：70カ国以上で使用されるUberアプリは約50言語に対応しており、チャットの内容も自動翻訳されるため、外国人旅行者との円滑なコミュニケーションが可能です。- 評価システム：乗客とドライバーが相互に評価を行うことで、サービス全体の品質向上に寄与し、安心・快適な移動体験を提供します。- ジュニア・シニア対応：「Uber Teens」および「Uber シニア」のサービスにより、10代の子どもからシニアの方まで幅広い世代の安心・安全な移動を実現します。

また、月額498円／年額3,998円で加入可能な定額サービス「Uber One」に登録いただくことで、高評価ドライバーとの優先マッチングが可能となり、さらに乗車料金の10%相当分のクレジットが毎回付与されます。付与されたクレジットは、次回のUber Taxi乗車やUber Eats注文時の割引にご利用いただけます。Uber Oneの詳細は以下をご覧ください：

https://www.uber.com/jp/ja/u/uber-one/

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動ができる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uber は人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開しています。

Uberの配車サービスについて

Uberは、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォームを世界70カ国以上で提供しており、約50言語に対応したアプリを通して世界中でシームレスな移動体験を提供しています。日本では、Uber Japan株式会社が国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。