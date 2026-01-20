【学生の初めての一人暮らしを応援！】CHINTAIの学生向けサポートサービス『ガクサポ』利用者対象に、CLAS限定特典を提供

株式会社クラス

インテリアの循環型エコシステムを構築する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、株式会社CHINTAI（本社：東京都港区、代表取締役社長：奥田 倫也、以下「CHINTAI」）と提携いたしました。

これにより、CHINTAIが展開する学生の初めての一人暮らしを応援する取り組み『ガクサポ(https://gakusapo.chintai.net/)』の利用者を対象に、家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）(https://clas.style/)』をお得に利用できる限定特典の提供を開始いたします。

提携の背景と目的

進学に伴う初めての一人暮らしは、敷金・礼金などの契約費用に加え、引越し代、家具・家電の購入費用など、多額な初期費用が一度に重なり、家計の大きな負担となっています。特に昨今の物価高騰の影響もあり、「必要なものをすべて新品で揃える」ことへのハードルは年々高まっています。さらに、「実際に住んでみないと必要なサイズがわからない」「卒業後の処分が大変」といった悩みも少なくありません。

本提携では、CHINTAIが運営する学生向けサポートサービス『ガクサポ』を通じて、家具や家電を月額制で「借りる」、残価支払いで「買う」、不要時に「返す」「交換する」できる、『CLAS』の選択肢をご提案。

学生の皆さまが経済的負担を抑えながら、自分らしく快適な暮らしをスタートできる環境作りを支援いたします。

『ガクサポ』利用者限定 特典内容

『ガクサポ』が提供する「引越しお祝いBOX」内の案内、およびWEBサイト「くらしサポート」経由で、『CLAS』に新規登録いただいた方を対象に、以下の特典を提供します。

●特典内容

１）1,000円分のCLASポイントをプレゼント（新規登録時）

２）月額利用料が定価から15％OFF（継続利用中ずっと適用）

●対象者

『ガクサポ』を利用して新生活を始める学生の皆さま

●利用方法

「引越しお祝いBOX」同梱のリーフレット、またはWebサイト「くらしサポート」内の専用URLより会員登録を行ってください。

▼詳細・申し込み

https://gakusapo.chintai.net/kurashisupport/clas

『ガクサポ』の概要

CHINTAIは、お部屋探しのリーディングカンパニーとして、これまで多くの人の新生活を支えてきました。特に、学生のみなさんにとって一人暮らしは大きな転機となることが多く、期待に胸をふくらませる一方で、不安を感じることも少なくありません。そこで私たちは、学生のみなさんが理想の新生活を安心して始められるよう、新生活をサポートする取り組み『ガクサポ』を開始いたしました。

『ガクサポ』では、主に以下の2つの取り組みを通じて学生のみなさんをサポートします。

・「引越しお祝いBOX」

新生活のスタートに役立つアイテムを詰め込んだBOXを新居にお届けします。

・「くらしサポート」

Webサイトにて、学生のみなさんの学びや暮らしに役立つコンテンツを配信します。

CHINTAIは、『ガクサポ』を通じて、新生活を始める学生のみなさんが安心して暮らしをスタートできるよう、未来につながる支援をこれからも続けてまいります。

『ガクサポ』URL：https://gakusapo.chintai.net/

『CLAS（クラス）』について

『CLAS』は、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な家具・家電などの耐久消費財の利用を簡単・手軽に実現するサービスです。

まずは月額制の「借りる」で気軽に利用を開始し、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」、「交換」して常に最適な商品を使う、という自由で柔軟な選択肢を提供しています。

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※クラスが創出したインパクト：https://clas.style/company/news/227

【CLASの特徴】

・あとから購入：利用後の購入が可能（一部商品除外）

・汚損補償オプション：使用中に汚しても返却後の請求なし（1商品ごとに300円～／月）

・不用品の引き取りオプション：1商品毎に3,300円 例）ソファのご注文に対し私物ソファのお引き取り

・大型商品は返却時の解体・梱包不要：集荷業者によりすべて行います

CLASとは？：https://clas.style/article/1944

【CLASご利用の流れ】

1.気になる商品をご注文：ご注文はすべてWebで完結。商品を選んだら、料金プランを選択

2.商品の受け取り：商品の組み立てから設置まで、まるごとおまかせいただくことも可能

3.商品を利用する：返却期限はございません。好きなだけご利用ください

4.交換・返却または購入（対象商品のみ）：ずっと使いたい商品は、購入もできます

「家具と家電のレンタル・サブスク」を有効活用する方法：https://clas.style/article/1299

『CLAS』対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・兵庫県（※）

※大阪府・京都府・兵庫県は一部地域を除く。今後拡大予定

会社概要

■株式会社CHINTAI（https://www.chintai.jp/）

会社名 ：株式会社CHINTAI

所在地 ：東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 10階

代表者 ：代表取締役社長 奥田 倫也

設立 ：1992年4月17日

事業内容：賃貸物件の空室情報提供サービス

■株式会社クラス（https://clas.style/company/）

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2階

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

