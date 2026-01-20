ヤニック シナーをはじめとするセレブリティがグッチ「La Famiglia」を着用

株式会社ケリングジャパン

グッチのグローバル・ブランドアンバサダーであるヤニック シナーが、オーストラリア・メルボルンにて、「Gucci La Famiglia」コレクションのブラック GGパターン ウール ジップジャケット、ホワイト Tシャツと、ブラック コットン パンツを着用し登場しました。

Image courtesy of GucciImage courtesy of Gucci

オーストラリア・メルボルンで開催されたExplora Journeysのイベントにおいても、「Gucci La Famiglia」のダークブルー コットンツイル ジップジャケット（「クレスト」モチーフのエンブロイダリー、ウェブ ストライプ ニットディテール付き）と、ブルーの長袖ロングスリーブ ニットを着用しました。

Image courtesy of Gucci

俳優フィン・ベネットは、1月13日にドイツ・ベルリンのズー・パラストで開催された、HBO Maxの新作シリーズ『A Knight Of The Seven Kingdoms』のワールドプレミアにて、「クレスト」モチーフがあしらわれたブラック レザージャケット、ウェブ ストライプ入りのモスグリーンのカシミアニット、キャメルカラーのシフォンシルクシフォンシャツ、ホースビット ディテール付きブラック デニムパンツ、そしてホースビット ローファーを着用して登場しました。

Image courtesy of Getty Images

1月15日、オーストラリア・メルボルンの Reine & La Rue にて、グッチはヤニック シナーをはじめとした数々の以下のゲストセレブリティを迎え、2026年オーストラリアンオープン開幕に先立つエクスクルーシブなディナーイベントを開催しました。

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

当日は以下のゲストが参加しました。

ヤニック シナー、オリヴィア・デヨング、ナターシャ・リュー・ボルディッツォ、キーナン・ロンズデール、バンビ・ノースウッド・ブライス、ピーター・ボル、カイラ・ デー

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

Images courtesy of Gucci / photos by Rob Tennent

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。