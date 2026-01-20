【速報】大阪府社会人プラチナリーグタイトル、Osaka City SC野勢選手がMVP＆得点王を獲得！太田選手、山田選手、寺村選手もベストイレブン受賞！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

2025年度の「大阪府社会人プラチナリーグタイトル」が発表され、Osaka City SCの野勢日向太選手がMVPならびに得点王を受賞したことをお知らせいたします。

また、ベストイレブンでは太田選手、山田選手、寺村選手、野勢選手が選出され、リーグ最多の4名が受賞しました。

■受賞内容

野勢 日向太選手

・大阪府社会人プラチナリーグ2025 MVP

・大阪府社会人プラチナリーグ2025 得点王

・ベストイレブン FW選出

太田 航生選手

・ベストイレブン GK選出

山田 大暉選手

・ベストイレブン DF選出

寺村 浩平選手

・ベストイレブン DF選出

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/