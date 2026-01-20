【WWDJAPAN最新号】売り上げでも知名度でもない、熱狂を生むブランドの条件とは　世界のデザイナーズブランド最前線

株式会社INFASパブリケーションズ

「WWDJAPAN」1月19日発売号では、「熱狂を生む世界のデザイナーズブランド」を特集します。世界各国のファッション・ウイークを取材する記者たちが、「いま、面白い」と感じるブランドを掘り下げました。キーワードは、「エモーショナル・コネクション」。売り上げ規模や知名度では測れない、感情的で本質的なファンコミュニティーを築き上げているブランドたちに光を当てました。

表紙に登場したのは、まさに熱狂的なファンコミュニティーを築く「エムエーエスユー（MASU）」です。そのほかにもロンドンの「キコ コスタディノフ（KIKO KOSTADINOV）」や「ルーダー（LUEDER）」など、さまざまなブランドが登場します。

リック・オウエンスも登場

強く優しい思想で、世界中のファンとエモーショナル・コネクションを築いているインディペンデントブランドの代表格といえば、リック・オウエンス(Rick Owens)です。リック本人が自身の言葉で、彼の持つコミュニティーとは何かを語りました。

海外のビジネスニュースからは、サックス＆ニーマン連合の破綻が示す百貨店ビジネスの転換点を分析するほか、中国コマースの最前線を追う連載「CHINESE BUSINESS REPORT」では、「AIスマホ」について取り上げます。

恒例企画「ファッション&ビューティパトロール」では、業界ランナーたちの、ランニングに欠かせない“ラブなアイテム“を紹介。その名も「ラン上等」です。

CONTENTS

FEATURE

・規模では測れない エモーションという新基準

FOCUS

・大量閉店は確実、ブランド統合もあり得る!? サックス＆ニーマン連合が破たん

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「ブルガリ」が次期CEOを任命 7月1日付で就任 副CEOが昇格、他

・中国電脳コマース趣聞：アリババ、テンセントも激怒 「AIスマホ」登場の衝撃

EDITORS’ LETTER

・オンワードを見習いたい（本橋涼介 ／ヘッド・リポーター）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：“今っぽい”ブランドにフォーカス！（木村和花 ／編集部記者、藪野淳 ／欧州通信員）

FASHION&BEAUTY PATROL

・ランニングに欠かせないラヴなもの ラン上等

＜COVER CREDIT＞

COVER PHOTO：KOUHEI IIZUKA

