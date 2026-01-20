ナレソメ予備校塾長・勝倉 著『1年で決める！アラサー女の婚活戦略マニュアル』出版記念トークイベント「ハイスペ男子の“恋愛脳”を解剖する夜」を開催

株式会社ナレソメ

オンライン結婚相談所 ナレソメ予備校（運営：株式会社ナレソメ）は、2026年1月9日（金）、梅田 蔦屋書店 シェアラウンジにて、1年で決める！アラサー女の婚活戦略マニュアル（実業之日本社刊）の出版を記念したトークイベント「ハイスペ男子の“恋愛脳”を解剖する夜」を開催しました。

本イベントは、ナレソメ予備校 塾長であり同書の著者である 勝倉千尋 の著書刊行を機に企画されたものです。

恋愛や結婚を感情論や運任せにするのではなく、感情はもちろん大切にしながらも、価値観・相互尊重・将来リスクまでを含めた「総合的な意思決定」として捉え直すという、ナレソメ予備校が提唱する「ロジカル×ラブ」の考え方を、リアルな対話を通じて共有しました。

当日はゲストとして 石丸伸二氏 を迎え、事前抽選により当選した55名が来場しました。

■ 前半：結婚を「感情」ではなく「総合的な判断」として捉える

イベント前半では、書籍のテーマである「1年で決める」という視点を起点に、結婚を一時的な感情の高まりではなく、人生における重要な意思決定としてどう捉えるかについてトークが展開されました。

勝倉は婚活現場での実例を交え、次のように語りました。

「結婚は“感情が盛り上がったからするもの”ではなく、

自分の人生をどう設計するかという総合的な意思決定だと考えています。

好きという気持ちも勿論大切ですが、それだけに委ねて結婚した結果、

後から起きる現実とのズレに苦しくなる方を多く見てきました。」

参加者にとって、自身の結婚観や選択基準を言語化し、冷静に見つめ直す時間となりました。

■ 中盤：「ハイスペ男性」をどう理解するか ―ハイスペ男子の恋愛脳

続く中盤のセッションでは、石丸氏が

「いわゆるハイスペ男性を代表する立場ではなく、あくまで代弁者として語るなら」

と前置きした上で、仕事やキャリアの場面とは異なる、恋愛・結婚における思考の傾向や、そこから生じやすい認識のズレについて議論が行われました。

石丸氏は、特定の属性やスペックを強調することなく

「なぜそう考えやすいのか」「どこですれ違いが生まれるのか」といった点に目を向けることの大切さを語りました。

その一例として、人気アニメに登場する「等価交換」という考え方に触れながら、恋愛や結婚における期待と現実のバランスについてユーモアを交えて言及しました。

「何かを得ようとするなら、それに見合うものを差し出す必要がある。

恋愛や結婚においても同じで、理想があるのはいいことだが、自分が何を求めているのかだけでなく、相手に何を提供できるのかを自覚することが大切だと思う」

と語り、自分の希望条件やスペックを一方的に並べるのではなく、相手目線に立ち、関係性を“フェアな設計”として捉える視点を提示しました。

これを受けて、勝倉は次のように補足しました。

「婚活でつまずく多くのケースは、相手の問題というよりも、

“自分が何を求めているのかを言語化できていない”ことにあります。

冷静に分析し、自分の中にある相手への期待を整理できるようになると、関係性は驚くほどスムーズに進み始めます」

■ 後半：結婚はリスクか、それとも人生経験か

後半のトークでは、結婚後に起こりうる変化について、価値観の変化、キャリア、病気や事故、離婚といった予測不能なリスクについても率直な議論が交わされました。

石丸氏は、

「人生は自分でコントロールできない要素が増えていく。その変数を引き受けるかどうかが結婚だと思う。

それでも結婚している人たちが、総じて人生経験として前に進んでいるように見える」

と、石丸氏自身の視点から語りました。

終盤の「マジレス婚活相談」では、

- 結婚のメリット・デメリット- キャリアと家庭の両立- 価値観が変わったときの向き合い方

といった、参加者の意思決定に直結するテーマが次々と取り上げられました。

本イベントの模様は、ビジネス動画メディア ReHacQ －リハック－ およびナレソメ予備校公式YouTubeチャンネル にて配信予定です。

■ ナレソメ予備校が目指す結婚のかたち

ナレソメ予備校は、「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」ことを掲げ、感情的価値と合理的判断を両立させるロジカル×ラブの考え方を軸に、Best Marriageによる「50年続く幸せ」の実現を目指す結婚相談所です。

本イベントは、結婚をゴールではなく人生のスタートと捉え、自分自身の意思で選び続けるための思考法を共有する場となりました。

■ 開催概要

主催：ナレソメ予備校

開催日：2026年1月9日（金）

会場：梅田 蔦屋書店 シェアラウンジ スカイエリア

形式：公開トークイベント（一般有料）

■ 書籍情報

『1年で決める！アラサー女の婚活戦略マニュアル(https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-65181-1/)』

著：勝倉千尋

出版社：実業之日本社

発売日：2025年12月25日

■ナレソメ予備校とは

「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」をコンセプトとしている成婚率82.7%※を誇る結婚相談所です。

社員全員が「結婚はゴールではなくスタートである」と捉え、「50年続く長期的に幸せな結婚を実現する」というミッションを掲げています。

※1 2025年1～12月の累計実績に基づく平均値

結婚相談所2.0 ナレソメ予備校(https://naresome.co.jp/yobiko)

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレソメ(https://naresome.co.jp/)

〒107-0061

東京都港区北青山3丁目2-5NH青山ビル5階

電話番号： 050-5445-7612

設立年月：2023年3月