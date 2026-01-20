【総額1,700万円】その掃除、本当に必要か？日本の「2ステップ掃除」を科学で解体する公開検証、始動

株式会社Mindoo Technology

株式会社Mindoo Technology（本社：東京都港区）は、日本の家庭で長年続いてきた「掃除機がけ → 水拭き」という2ステップ掃除の常識に対し、その合理性を科学的に問い直す参加型社会実験『2ステップ掃除・卒業プロジェクト』を開始します。

本プロジェクトでは、吸引と水拭きを同時に行う「1ステップ掃除」が実際の家庭環境においてどれほどの時間短縮と身体負荷軽減をもたらすのかを、専門家・一般家庭・メディアの三者が同条件で公開検証します。

検証結果は統計データとして整理し、日本の家事構造を再設計するための社会的資料として公開予定です。Mindooは本実験に総額約1,700万円を投じ、家事のあり方そのものを問い直す社会的議論の創出を目指します。

背景 ― なぜ「2ステップ掃除」を問い直すのか

共働き世帯の増加により、日本の家庭では慢性的な「時間不足」が続いています。（FNNプライムオンラインの調査では、共働き女性の89.5％が「時間がない」と回答）

一方で、家庭内の清掃方法は長年ほとんど変わっていません。「掃除機をかけてから、水拭きをする」という2ステップ掃除は、無意識のうちに多くの時間と身体的負担を生み出しています。つまり、生活スタイルは大きく変わったにもかかわらず、家事の構造だけが取り残されている。これが、現在の日本の家庭が抱える見えにくい課題です。

これまでの清掃機器市場では、吸引力や回転数などの数値スペックが重視されてきました。しかし、Mindooは「数値的な強さ」よりも、日本の住環境と生活動線に合った“過不足のない快適さ”こそが、本質的な価値であると考えています。

そこで開発されたのが、吸引と水拭きを同時に行う「1ステップ掃除」を実現する 『AquaX Plus 』です。本プロジェクトは、製品の印象や個人の感覚ではなく、実際の家庭環境における一次データによって、「1ステップ掃除」が生活時間と身体負担にどのような変化をもたらすのかを可視化します。

この検証は、製品評価にとどまらず、これからの日本の家事のあり方そのものを再考するための社会的検証として位置づけられています。

プロジェクト概要

【検証内容】

本プロジェクトでは、各参加家庭において「従来の掃除方法（掃除機がけ＋水拭き）※1」と「AquaX Plusによる1ステップ掃除」を実施し、清掃時間および清掃面積を計測したうえで、標準面積（100平方メートル ）に換算して比較検証を行います。これにより、住居条件や間取りの違いに左右されない形で、掃除に要する時間と身体的負荷の差を可視化します。

【検証項目】

参加者には以下の項目についてご報告いただきます。

・100平方メートル 換算での削減時間（分）

・清掃後の身体的疲労度（主観評価・5段階）

・掃除後の生活行動・心理状態の変化（自由記述）

数値データと生活実感の両面から、「掃除構造の変化が暮らしに与える影響」を多角的に分析します。

【検証方式について】

本検証では、検証の公平性と再現性を担保するため、住居面積を補正する標準換算方式を採用します。清掃時間と清掃面積を基に算出した数値を、すべて100平方メートル あたりの時間削減量として統一集計することで、参加家庭間での条件差を最小化した比較を可能にします。

収集されたデータは統計処理のうえ、後日「（仮）家事合理化レポート」として公開予定です。

募集要項

1. 募集カテゴリー

１. 一般検証パートナー（200名・選考制）

┗SNS発信が可能な家庭・インフルエンサーなど

２. 専門家

┗家事効率・住環境・生活設計などの分野の研究者・専門家

３. メディア関係者

┗取材・検証希望の記者・編集部（当社オフィスでの検証対応可）

2. スケジュール

・公募期間：2026年1月21日（水）～ 2月10日（火）

・検証・投稿期間：サンプル受領後 ～ 3月末

自由な発信とデータの社会還元（※2）

本プロジェクトでは、企業による内容確認・検閲を一切行いません。

参加者はポジティブ／ネガティブを問わず、自由にご意見を発信してもらいます。

収集データは統計処理のうえ、後日、「（仮）家事合理化レポート」として公開予定です。

研究協力・謝礼制度【総額 約1,700万円規模】

本プロジェクトは、企業単独の検証ではなく、生活者とともに行う社会実験として実施されます。

Mindooは本検証のために、総額約1,700万円規模の投資を行い、参加者の皆さまの「家事という無償労働」に対して、正当な価値と敬意をもって応えます。

【提供内容・インセンティブ】

総額1,700万円相当

・検証機「AquaX Plus」無償提供： 200台（総額 約1,500万円相当）

・研究協力謝礼金：総額 約200万円（現金）

・最優秀検証賞：10万円（1名）

・拡散協力謝礼制度：投稿の反響数に応じて謝礼を支給（※3）

本プロジェクトの本質

本企画は、製品の優劣を競う比較企画ではありません。これは、「家事の前提そのもの」を問い直すための社会実験です。

私たちは、次の問いを社会に投げかけます。

・掃除に、2つの工程は本当に必要なのか。

・家事の構造を変えたとき、暮らしの質はどこまで変わるのか。

・短縮された時間は、生活の中でどんな価値に変わっていくのか。

本プロジェクトが可視化しようとしているのは、単なる“掃除時間の短縮”ではありません。

それによって生まれる、「家族と過ごす時間」「身体の余力」、「心の余白」これらが、私たちが検証すべき「本当の成果」です。

生活者自身が時間と暮らしを再設計するための検証--それが『2ステップ掃除、卒業プロジェクト』の本質です。

*：自社調べ（標準面積換算による清掃効率の公開検証として）

※1：従来の掃除方法とは、各家庭で日常的に行っている掃除機＋クイックルワイパー／雑巾等による床清掃を指します。

※2：検証結果は参加者の環境・感想に基づくもので、全ての家庭で同様の効果を保証するものではありません。

※3：本制度は、検証協力およびデータ提供に対する謝礼を目的としたものであり、投稿内容・評価・結論を左右する対価ではありません。詳細は特設サイト（※１月２２日公開予定）をご確認ください。

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126157/table/8_1_9ec838da85b5692d152e54d07b59aa62.jpg?v=202601200651 ]

参考動画：https://youtu.be/lWtKTDTrFXs?si=nCMl9yuS_qJYvQ7B

Mindoo Technologyについて

Mindoo Technologyは、暮らしの中の「掃除」に新しい価値基準を提示する、ライフスタイル家電メーカーです。私たちは掃除を、単なる家事や作業ではなく、空間と心の秩序を整える行為と捉え、効率性と心地よさの両立を追求した製品開発に取り組んでいます。

日本の家庭に深く根付く「水拭き」という習慣に着目し、“やった方がいい”ではなく、“無理なく続けられる”水拭き体験を実現すること。それこそが、Mindooの製品づくりの出発点です。過剰なスペック競争に走るのではなく、日本の住環境と生活動線に寄り添った設計思想のもと、直感的に使え、空間に自然と溶け込むミニマルデザインを追求しています。

Mindooはこれからも、掃除という行為そのものを再定義し、家電を「使う道具」から「暮らしの質を支える時間パートナー」へ。生活の本質に寄り添うプロダクトを社会に提案し続けてまいります。

■会社概要

・会社名：株式会社Mindoo Technology(ミンドーテクノロジー)

・本社所在地：東京都港区三田 1-3-39 勝田ビル 6F

・設 立：2022年12月

・事業内容：掃除用品の企画・販売

・コーポレートサイト：https://mindoo.co.jp/

■報道関係者様お問い合わせ先

株式会社Mindoo Technology

担当者：柿島 達也

Email ：kakishima@mindoo.co.jp

営業時間：平日10:00~17:00 定休日:土・日・祝日