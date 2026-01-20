社内PCへのソフトウェア配布にかかる工数を半減！『PalletControl クラウド』導入事例を初公開

JALデジタル株式会社

JALデジタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 啓介 以下、JALデジタル）は、シグマクシス・グループによる「PalletControl クラウド（呼称：パレットコントロール クラウド）」の導入事例を2026年1月19日に自社Webサイトで公開しました。

クラウド化することでサーバー管理が不要になったほか、シグマクシス・グループ社内PC約1,000台へのソフトウェア配布にかかる工数を半減し、業務の効率化を実現しました。

【導入事例サマリー】

導入事例はこちら :https://www.jaldx.co.jp/solution/palletcontrol/2026/01/19/sigmaxyz/?utm_source=prtimes&utm_medium=online&utm_campaign=case1・導入前の課題

導入以前は自社開発のソフトウェア配布システムを利用していました。機能面では、業務にあわせて柔軟に進化させてきたものの、OSやミドルウェアの脆弱性対応、サポート期限に伴うバージョンアップなど、基盤の運用・管理負担が年々増加し、システム改修が連鎖的に発生するという状況でした。こうした状況を受け、さらなる効率化と安定運用を目指し、クラウドサービスへの移行を本格的に検討することとなりました。

・導入の経緯

自社システムの機能要件に最も近い上、セキュリティ対策の強化と作業効率の向上が期待できたこと、さらにはサポート品質の高さが決め手となり、PalletControl クラウドを選びました。約2カ月間の検証期間を経て、約1,000台規模のPC環境でも問題なく運用できると判断し、2025年10月から本格運用を開始しました。

・導入による効果、今後への期待

ソフトウェア配布にかかる工数が半減しました。特にPalletControl管理ツール上でオプションパラメータを割り当てるだけで簡単に作成できるようになり、作業負荷が大きく軽減されたことを実感しています。専門的なスキルがなくても操作できるようになったことで、対応できるメンバーが増えた点も大きな改善です。

【PalletControl クラウドについて】

PCの調達・導入・運用から廃棄までPCのライフサイクルを全面的にサポートする、JALデジタルのクラウド型IT資産管理ツールです。インターネット接続だけで利用できるので、サーバーのバージョンアップなどのメンテナンスが不要になり、運用業務の負担を軽減することが可能です。JALグループのPC運用管理を長年支えてきた「PalletControl」と同様に、初めての方でも直感的に「分かりやすい」管理画面と柔軟な「配布」機能により、日々の PC運用管理業務における効率化を実現します。

※PalletControl（オンプレミス版）と比べて一部機能制限がございます。

【シグマクシス・グループについて】

シグマクシス・グループは、さまざまな産業および企業の価値創造、 社会課題を解決する新たな市場や事業の創出を行っています。

デジタル経済下で企業が取り組むべき主要なトランスフォーメーションとして、生産性革命によって大幅な業績向上を実現する「デジタル・トランスフォーメーション」、新たな成長エンジンとなるビジネスモデルを成長市場で構築する「サービス・トランスフォーメーション」、経営プラットフォームを変革する「マネジメント・トランスフォーメーション」を掲げ、多様な能力を擁したプロフェッショナルが、企業の課題解決と新価値の創造、企業間を連携した新事業や産業の共創に取り組んでいます。また、投資能力を生かし、お客さまとの共同出資など資本を活用した価値共創を推進しています。

公式HP：https://www.sigmaxyz.com/

【JALデジタルについて】

JALデジタルは、日本航空株式会社（所在地：東京都品川区、以下「JAL」）のデジタルテクノロジー本部と株式会社JALインフォテック（所在地：東京都港区）が統合し、2025年4月1日に始動したJALグループのデジタル中核会社です。

JALデジタルは、高い安全性と信頼性が求められる航空運送事業を支えるとともに、お客さまに安心かつ快適なサービスをお届けすることが私たちの存在意義と考えております。全事業の基盤であるITシステムの安定稼働を堅持しつつ、DX（デジタルトランスフォーメーション）をさらに加速させ、持続的な成長の実現を目指します。

以上

