家族の片付け習慣を変える！「片付け習慣が身につく　ファミリーロッカー」を1月21日(水)より販売開始

株式会社千趣会

【商品URL】https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260104_1272918/

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンの基幹ブランド「BELLE MAISON DAYS（ベルメゾンデイズ）」（以下ベルメゾンデイズ）は、家族それぞれの専用収納スペースを作ることで、自然と片付けや準備の習慣が身につく新商品「片付け習慣が身につく ファミリーロッカー」（税込：14,900円～29,900円）を2026年1月21日（水）よりベルメゾンネットにて販売開始します。（https://www.bellemaison.jp/)

【商品の概要】

「片付け習慣が身につく ファミリーロッカー」は、リビングや玄関などに簡単に設置でき、家族一人ひとりに「専用ロッカー」のような収納スペースが作れる新しい考え方の収納家具です。愛着が持てる「自分だけの場所」ができることで、「あれどこいった？」と探し物をする時間やストレスを減らし、子どもから大人まで家族全員が、「自分のものは自分で片付け、明日の準備をする」という習慣を身につけることをサポートします。

更に、家族構成の変化や子どもの成長に合わせて仕様をアップデートできる点も、この商品の特徴です。家族の人数に合わせて「連結」が可能で、連結パーツを追加購入すれば、家族が増えても人数分ぴったりの収納を確保できます。 また、ハンガーバーは子どもの成長に合わせて3段階に高さ調節ができ、小さなお子様でも安心して使用できます。

本体（ロッカー2個セット）本体の間に連結パーツの追加が可能連結パーツ（ロッカー1個）

加えて、玄関、リビング、子ども部屋など、設置場所や暮らしにフィットする多様な使い方ができる点も特徴です。

- 【玄関】上着やカバン、折りたたみ傘などの収納に活用できます。また、底板を無くしているため、重たいペットボトルなども持ち上げずにサッと収納できます。玄関への収納設置で、スムーズな外出・帰宅動線を実現します。- 【子ども部屋】ランドセルや習い事バッグ、衣類など、明日の準備に必要な身支度セットをひとまとめに収納できます。- 【リビング】背板のコード穴と棚の隙間を活用することで、電動自転車のバッテリーといった電子機器の充電ステーションとしてもスマートに活躍します。

カラーはトレンド感のあるグレージュナチュラルの木目調シートを使用し、どんなインテリアにも馴染むおしゃれなデザインに仕上げました。背板カラーは本体と同じグレージュナチュラルとホワイトのリバーシブルで、組み立て時に壁色などに合わせて色が選べます。木口は丸く仕上げ、安全性にもこだわりました。

また、本体は可動棚（4枚付き）とハンガーバーで、レイアウトを自由にカスタマイズできます。各列に3個ずつ付いている「ちょい掛けフック」は、トートバッグや帽子、子どもの給食セットや体操着などを掛けるのに便利です。

【開発の背景】

本商品は、ベルメゾン社内で公募したアイデアから生まれました。発案者は、共働きで2人の子どもを育てる女性従業員です。 SNSなどで見かける、造作やDIYによる「ファミリーロッカー」への憧れと、「もし家にこんなロッカーがあったら、子どもたちも自主的に自分の荷物を片付けてくれるのではないか」という願いが開発のきっかけとなりました。 アイデアを練り込む中で、「玄関に置けばスポーツバッグについた砂をリビングに持ち込まれることも無さそう」など、具体的な使用イメージが次々と浮かび、子育て世帯の悩みを解決する商品として商品化しました。

【新商品詳細】

商品名／片付け習慣が身につく ファミリーロッカー

価格／本体：29,900円（税込）、連結パーツ：14,900円（税込）

カラー／1色（グレージュナチュラル）

サイズ／2タイプ(本体、連結パーツ)

URL／

https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260104_1272918/

●ベルメゾンデイズについて

「BELLE MAISON DAYS」は、千趣会の通販ブランドであるベルメゾンを代表するブランドとして2015年に誕生しました。以来、ベルメゾンが長年培ってきた丁寧なモノづくりに基づき、ひとつ上の暮らしやすさを提案し続けています。2025年には、現代の共働き家族のライフスタイルに合わせてリブランドを行い、「仕事も育児も家事も頑張る」働く女性と家族に向けて、「ラクに叶える、憧れの暮らし」を実現するための「時短・家事シェア・育児」に焦点を当てた商品を展開しています。

ベルメゾンデイズブランドサイト： https://www.bellemaison.jp/cpg/days/special/concept/concept_index.html

ベルメゾンデイズ【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison_days/

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。