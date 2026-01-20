オスカル、アンドレが九谷焼に！『ベルサイユのばら』九谷焼豆皿が登場！

ゲンナイ製薬株式会社

美しく優雅に。九谷焼豆皿。

ベルサイユのばらとして初の九谷焼コラボ。繊細な色彩で職人が細部にわたり原作を表現しています。3枚セットでのお届けとなります。洋の世界と和の世界が美しく融合しファンの心をしっかりと掴みます。










２人が抱き合う名シーンに加え、あまり製品化されない驚きの表情のオスカル、そして軍服を着て凛々しいオスカルの全3種。飾るもよし、食卓に並べるもよし。心は…自由だ！！



【製品概要】
製品名　：ベルサイユのばら　九谷焼豆皿
内容量　：3枚セット（箔押し専用ボックス付き）


素材　　：磁器
価格　　：7,260円（税込）
販売場所：プラスニド丸の内オンラインショップにて1月23日20時より予約受付開始



【予約サイト】


https://www.plus2do.shop/items/131084195



【プラスニドについて】


2020年に立ち上げた【ココロとカラダの体感温度を2度上げる（プラス2℃）】をコンセプトとしたブランド。PEANUTSやMOOMINのコラボをはじめとした様々な生活雑貨をお届けしています。大量生産による低価格製品は大手さまにお任せ。私たちは日本の古き良き技術力を活かした品質にこだわる製品をお届けし、日々精進しております。



