貿易DXのShippio、VP of Strategyに阪 茉紘が就任

株式会社Shippio

貿易DXを推進する株式会社Shippio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：佐藤 孝徳、以下Shippio）は、新たにVP of Strategyとして阪 茉紘（さか まひろ）が就任したことをお知らせします。P＆G、日本マクドナルドといったグローバルカンパニーでの経験、そしてベンチャーの上場前後において成長を牽引してきた人材の参画により、Shippioは強固な組織づくりと事業成長を進めてまいります。

就任インタビュー(https://note.com/shippio/n/n02d14430826f)

就任の背景

Shippioは「産業の転換点をつくる」をミッションに掲げ、貿易・国際物流領域のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進しています。これまでにデジタルフォワーディング事業の拡大に加え、SaaSプロダクトの提供を通じ、複雑な貿易業務の可視化・効率化を実現してまいりました。

現在、当社はAI活用を初めとしたプロダクト開発への注力と組織の拡大という重要なフェーズにあります。この変革期において、より長期的かつ複合的な視点での戦略策定と、質の高い意思決定を迅速に行う実行力が不可欠となっています。

阪は、P&Gおよび日本マクドナルドというグローバルカンパニーにおいて、ブランド戦略やマーケティングをリードしてきました。その後に参画した株式会社プレイドでは、上場前後の急成長期において事業および組織の基盤強化に尽力し、執行役員として企業の非連続な成長を牽引した実績を持ちます。

グローバル水準の戦略思考と、スタートアップのダイナミズムの両面を知る阪のリーダーシップは、Shippioが目指す「産業の転換点をつくる」を強力に推進するエンジンになると確信しています。より強力な体制のもと、Shippioは貿易を取り巻く課題の解決、ひいてはそれが産業や日本企業の成長にインパクトをもたらすような貿易プラットフォームの進化を加速させてまいります。

Shippio VP of Strategy 阪 茉紘（さか まひろ）

＜プロフィール＞

P&Gジャパンに新卒入社し、顧客と市場の理解に基づいた戦略策定に従事。その後、日本マクドナルドに転職し、V字回復期を経験。ブランド戦略や店舗での体験開発、複数のプロモーションやキャンペーンにおける、商品開発からキャンペーン展開までをリードした。2018年12月、プレイドに入社。2021年執行役員に就任し、価値開発やビジネスサイドの組織改革、マーケティング立ち上げなどを経験。退任後は、日本企業の海外進出を支援。2025年11月Shippioに入社。

＜就任にあたって＞

グローバルカンパニー、上場ベンチャーでの経験を経て、優れた商品やブランドが国境を越えて届くためには、需要創出だけでなく「供給（物流）」の最適化も、企業の非連続な成長を生むレバーになると考えるようになりました。

貿易・国際物流のDXを推進するShippioプラットフォームは、単なる業務効率化ツールに留まらず、テクノロジーと現場で培われた知見を駆使し、国際物流を企業経営そのものを強くするインフラに転換する仕組みになり得ます。私の役割は、経営と執行の結節点となり意思決定の質とスピードを最大出力させることです。As Is（現状）とTo Be（理想）のギャップを埋め、Shippioが「産業の転換点」をつくれるよう、全力を尽くしてまいります。

▼ VP of Strategy 就任インタビュー

超大手グローバルカンパニー、スタートアップ上場経験を経て、阪 茉紘が “貿易DX” の社会実装に挑む理由(https://note.com/shippio/n/n02d14430826f)

代表取締役CEO 佐藤 孝徳 コメント

Shippioは今、シリーズCを経て『第2創業期』とも言える重要な拡大フェーズにあります。この局面において、グローバル企業でのブランド戦略と、スタートアップの上場・成長牽引という両極の経験を持つ阪さんが加わることは、我々にとって最強のカードとなります。 彼女の最大の強みは、戦略を描くだけでなく、現場を巻き込みながら泥臭く『実行』しきる力です。阪さんがジョインすることで、当社の意思決定の質とスピード、そして実行力を大きく進化させ、ミッションである『産業の転換点をつくる』歩みが確実なものになっていくと確信しています。強力なリーダーシップを迎えた新生Shippioの進化に、ぜひご期待ください。

採用情報

Shippioでは、共に「産業の転換点」をつくる新たな仲間を全方位で募集しています。巨大なレガシー産業の変革という「Moonshot」に挑む、熱意あるプロフェッショナルをお待ちしています。

▼ Shippio採用サイト 「転換点をつくる人へ」(https://recruit.shippio.io/)

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）