株式会社カーゾック、本社機能を名古屋へ移転

株式会社カーゾック株式会社カーゾック、本社機能移転のお知らせ

株式会社カーゾック（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役社長：栗林 由幸）は、事業拡大および営業力の強化を目的として、2026年2月1日(日)より、本社機能を愛知県名古屋市へ移転することをお知らせいたします。

■本社機能移転の背景

当社はこれまで、三重県鈴鹿市を本社拠点として事業を展開してまいりました。

近年、ファミリー向けアミューズメント施設「NICOPA」をはじめとする各事業において、新規出店や事業領域の広がりが進み、事業エリアや取引先の拡大に対応した、より戦略的な拠点配置と経営体制の強化が求められております。

こうした環境変化を踏まえ、当社は既存の名古屋オフィスを拡充し、本社機能を名古屋へ移転することを決定いたしました。名古屋は東京・大阪双方への高いアクセス性を有し、主要都市圏との連携強化や、取引先との打ち合わせ、店舗開発における機動力向上が期待できる立地です。

また、本社機能を名古屋へ移転することで、より幅広い採用市場へのアクセスが可能となり、人材基盤および組織力の強化を通じて、事業ブランド力の向上にもつなげてまいります。

■新オフィスについて

新オフィスは、フリーアドレス制を基本とし、部署を超えたコミュニケーションの活性化と柔軟な働き方を推進してまいります。同時に、各デスクにパーティションを設置し、向かい合わせの席でも視線が合わない構造を採用。オープンな環境を保ちながら、集中して業務に取り組める空間を実現しております。

今後も従業員一人ひとりが気持ちよく働ける環境を整え、より質の高い施設運営とサービスの提供を通じて、さらなる成長を目指してまいります。

■新オフィス概要

フリーアドレス制を基本としたワークスペース集中して業務に取り組める環境気軽にコミュニケーションを交わせるミーティングエリア向かい合わせでも視線が合わない設計

所在地

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目26番13号 ちとせビル6階・8階

アクセス

地下鉄東山線・桜通線 名古屋駅より徒歩9分

近鉄名古屋線 名古屋駅より徒歩4分

フロア構成

・6階:会議室エリア（既存オフィススペースを会議室に転換）

・8階:新オフィスエリア

移転日

2026年2月1日(日)

業務開始日

2026年2月2日(月)

なお、誠に勝手ながら移転に伴うお祝い等のお心遣いにつきましては、謹んでご辞退申し上げます。

■お問い合わせ先

【本件・事業/協業に関するお問い合わせ】

担当：後方支援本部 中村 友紀

Mail：nakamura-t@karzoc.co.jp

【採用に関するお問い合わせ】

担当：後方支援本部 中尾 祐介

Mail：nakao-y@karzoc.co.jp

株式会社カーゾック

1971年4月、屋上遊園地の保守・運営を行う会社として設立。現在はショッピングセンター内にファミリーアミューズメント施設「NICOPA」「nico ground」を東名阪エリアに45店舗以上展開。2021年6月に新業態の体験施設「kiond」を三重県多気町に出店し、2024年8月には広島県広島市に2号店を開設。また、2023年4月にICT学習塾運営会社と合併し、愛知県内に学習塾「ジスタ」など4校を運営しています。



本社 ： 〒510-0235 三重県鈴鹿市南江島町17番32号

設立 ： 1971年4月22日

代表 ： 代表取締役社長 栗林 由幸

資本金 ： 5,000万円

事業内容： 複合型インドアプレイグラウンド事業、

ファミリーアミューズメント事業、体験参加型施設事業、ICT教育事業

URL ： https://www.karzoc.co.jp/