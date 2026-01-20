展示会営業のプロが展示会出展の“勝ちパターン”を無料で伝授

東京博善株式会社

エンディング産業展実行委員会は、2026年2月20日（金）、2026年9月10（木）・11日（金／友引）に開催される「エンディング産業展2026」に出展を検討している企業様を対象とした「出展検討社向け成功セミナー」を実施いたします。

本セミナーでは、1,300社以上の支援実績を持つ展示会営業(R)コンサルタントの清永健一氏を講師に迎え、専門展示会で確実に成果を出すための「実践的なメソッド」を公開します。

■ 開催の背景：なぜ今、セミナーが必要なのか

詳細・お申し込みはこちらから :https://ending.vrx.jp/semi/

日本最大級の終活産業専門展である「エンディング産業展」には、例年約15,000人の業界関係者が来場し、その約50％が決裁権を持つ経営層や部長職以上です。2025年度の実績では、広告費換算で約7.6億円にのぼるメディア露出を記録するなど、ブランド認知拡大にも絶好の機会となっています。

展示会への出展を単なる「お祭り」で終わらせず、確実な利益に繋げるためには、出展するだけでは不十分です。本セミナーでは、成功の土台を作る「出展前の準備メソッド」に加え、来場者を惹きつけて商談へ導く「当日の実践テクニック」、そして獲得した名刺を一枚も無駄にせず成果を最大化する「出展後のフォローアップ戦略」まで、展示会営業の全工程を網羅した「勝ちパターン」を伝授します。

「出展に興味はあるが、具体的にどう動けば成果が出るのか分からない」「過去に出展したが、名刺交換だけで終わってしまった」という課題を解決し、出展検討の段階から「成果を出すための実戦的なメソッド」を習得していただくことを目的として本セミナーを開催いたします。

■ セミナーで学べること

- なぜ展示会に出展するべきか？展示会に出展する本当の意味と目的や成功するためのKPI（成功指標）の立て方- 実録、コマ数別、勝てる出展の事例紹介！展示会出展の成功事例を、１コマ、２コマ、４コマの「コマ数別」事例- 特別公開！常勝出展メソッド連戦連勝する出展者が使っている「準備の仕方」や展示会後のフォローでリードを確実に獲得する方法詳細・お申し込みはこちらから :https://ending.vrx.jp/semi/

■ 「出展検討社向け成功セミナー」開催概要

日時： 2026年2月20日（金） 13:00～15:00（開場11:45）

会場： 東京博善株式会社 本社 （東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13階）

参加費：無料

参加特典：昼食お弁当付き（希望者のみ）

お申し込み期限： 2026年2月12日（木）まで

＜講師プロフィール＞

清永 健一（きよなが けんいち）氏

株式会社展示会営業マーケティング 代表取締役。中小企業診断士、展示会営業(R)コンサルタント。 展示会を活用した売上アップの専門家として、これまで1,300社以上の企業を支援。著書『最新版 飛び込みなしで新規顧客がドンドン押し寄せる展示会営業術』など計7冊すべてがAmazon部門1位を獲得している、展示会のオモテもウラも知り尽くすエキスパートです。

■ エンディング産業展について

葬儀・埋葬・供養・相続など、終活に関するあらゆる設備・機器・サービスが一堂に会する日本最大の専門展示会です。次世代の終活産業を創出する場として、ビジネスマッチングと情報交換の機会を提供しています。

【エンディング産業展2026 開催概要】

日時： 2026年9月10日（木)・11日(金／友引) 10：00～17：00

会場： 有明GYM-EX

主催： 東京博善株式会社

公式サイト：https://www.tokyohakuzen.co.jp/endex-exhibition/

■東京博善株式会社について

会社名： 東京博善株式会社

代表者： 野口龍馬

所在地： 東京都港区芝浦1-2-3

シーバンスS館 13F

設立： 1921年4月27日

事業内容： 火葬場・斎場運営

資本金： 2億円

URL： https://www.tokyohakuzen.co.jp/

東京博善四ツ木斎場