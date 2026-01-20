【愛媛発】「ミカンを食べればCO2が減る？」環境再生型農業とバイオ炭で挑むゼロカーボンへの挑戦。シンポジウム「持続可能な農業の未来を考える」2/21開催

ユウギボウシ愛媛

愛媛県佐田岬半島にて柑橘栽培を行うユウギボウシ愛媛（代表：宮部元治）と2月17日に設立する予定の、一般社団法人エシカルテロワールジャパン（代表予定：大橋麻輝）は、2026年2月21日（土）、愛媛大学農学部にて、**シンポジウム「持続可能な農業の未来を考える ―環境再生型かんきつ農業とバイオ炭がつくるゼロカーボンの未来―」**を開催いたします。

本シンポジウムには、茨城大学や愛媛大学の研究者、また各分野の第一人者が登壇し、気候変動対策としての農業の可能性について議論します。

開催の趣旨

本シンポジウムは、環境再生型かんきつ農業の実践と、その科学的根拠を共有し、果樹園を核とした土壌炭素貯留、バイオ炭利用、森林・水田との連携による地域循環型ゼロカーボン農業の可能性を学術的・社会的に議論することを目的とします。

■ 背景：失われた「土といのちの循環」を取り戻すために

私たちの活動拠点である愛媛県・佐田岬半島名取地区は、海と山が接する美しい場所です。しかし、その足元では**「人口減少」と「気候変動」、そして「生態系の喪失」**という深刻な危機が進行していました。

長年の慣行農業による土壌の劣化は、海への土砂流出を招き、豊かな海の生態系さえも脅かしています。「人間が豊かになれば、自然が痩せていく」。そんな対立した関係性が、地域の持続可能性を限界まで追い込んでいました。

私たちは**「人と自然が共に豊かに生きる社会」への転換が必要だと痛感しました。



失われた「土（根）」の力を取り戻し、地域にあるもの（剪定枝など）を資源として巡らせる「環」を作る。

農業を「環境負荷の原因」から、炭素を貯留し生態系を回復させる「地球再生の主役」**へと変えること。

それが、次世代の暮らしを守る唯一の方法であると考え、本プロジェクトを始動させました。

■ シンポジウムの注目ポイント

1. 「土」に炭素を貯めるメカニズムを科学的に解説

剪定枝（せんていし）などの廃棄物を炭（バイオ炭）にして土に還すことで、炭素を半永久的に土壌に貯留する「カーボンファーミング」。茨城大学・小松崎将一教授らが、その科学的根拠（エビデンス）と二酸化炭素削減効果について解説します。

2. 産学連携による「地域循環モデル」と「社会実装」の提言

果樹園だけでなく、森林や水田とも連携し、地域全体で資源を循環させるモデルについて議論します。

また、本モデルの社会実装を担う新団体**「一般社団法人エシカルテロワールジャパン（2026年2月設立予定 代表：大橋麻輝）」**による構想発表も行います。みかんだけでなく全農作物を対象とし、「作る人（テロワール）」と「食べる人（エシカル）」双方の意識変革を目指す、新たな認証制度やビジョンについて提言します。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172764/table/7_1_d7d81375b47b9d41a23c70cde4420291.jpg?v=202601201251 ]

■登壇者（敬称略）：

宮部 元治（ユウギボウシ愛媛）：環境再生型かんきつ管理の実践

小松崎 将一（茨城大学）：果樹園における土壌炭素貯留の可能性

島田 勇巳（高槻バイオチャーエネルギー研究所）：バイオ炭製造技術と地域循環

猪谷 保富（株式会社炭そだち研究所）：炭素を活かした農業と地域資源循環の実践

甲斐 貴光（人間環境大学 総合環境学部）：環境再生型管理が土壌環境と果実品質に与える影響

鶴見 武道（千年の森をつくる会 元愛媛大学）：炭化技術の定着とかんきつ廃材の地域利用、森とのつながり

浅木 直美（愛媛大学 農学研究科）：バイオ炭の水稲利用と農業全体への展開

大橋 麻輝（一般社団法人 エシカルテロワールジャパン 設立準備室 2月17日設立予定）：環境再生型かんきつ農業の社会実装と地域循環モデルの可能性

■主催：ユウギボウシ愛媛

■共催：茨城大学GTech、株式会社炭そだち研究所、高槻バイオチャーエネルギー研究所、日本有機農業学会

■現地見学会：翌2月22日（日）には、愛媛県伊方町（佐田岬）にて、実際の圃場と炭化現場をご覧いただく見学会を実施します。

■お申込み：事前登録

以下のURLよりお申し込みください。

https://nenowa0221.peatix.com/

■本件に関するお問合せ

ユウギボウシ愛媛（担当：大橋）

Email: mikaring.p@gmail.com

URL: https://etjapan.org/

コメント

[ねのわ]【ユウギボウシ愛媛／大橋麻輝]

「全ては水で繋がっている」

私たちは長年、「人間が豊かになれば自然が痩せる」という対立構造の中で生きてきました。しかし、本来あるべき姿は違います。土を元気にし、海を守り、美味しくて安全な作物を届ける。農業こそが、気候変動を食い止め、人と自然の関係を結び直す「希望」になれると、私は確信しています。

2月21日のシンポジウムは、その科学的根拠と実践知を共有し、ここから日本中の「農」と「食」を変えていくためのキックオフです。

「Ne no Wa（ねのわ）」が描く、根を張り、環を回し、未来の芽を育む物語。その始まりの場所に、ぜひ立ち会ってください。