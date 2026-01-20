毎日2億円分が捨てられる建築資材──“もったいない”を価値に変える！建築資材ロス削減プラットフォーム「Cherish」、全国認知拡大に向けCAMPFIREでクラウドファンディング開始

株式会社タツミコーポレーション

日本では、発注ミスや仕様変更などを理由に、毎日約2億円分もの新品建築資材が廃棄されています。

株式会社タツミコーポレーション（本社：東京都中央区、代表取締役：重岡龍王）が運営する建築資材マッチングサイト『Cherish（チェリッシュ）』は、この社会課題を解決するため、全国的な認知拡大を目的としたクラウドファンディングプロジェクトをCAMPFIREにて開始しました。

本プロジェクトでは、行き場を失った新品建材を必要とする人へつなぐ仕組みを全国に広げるため、皆さまからのご支援を募ります。

■クラウドファンディング実施の背景

日本の建築業界では、「発注ミス」「色違い」「仕様変更」といった理由で、まだ十分に使える新品の建築資材が大量に廃棄されています。

その多くは再流通の仕組みがなく、産業廃棄物として処理されているのが現状です。

『Cherish』は、こうした建築資材ロスを減らし、“捨てるのが当たり前”だった業界構造を変えるために誕生しました。

しかし、この課題は業界外ではまだ十分に知られていません。

そこで今回、社会全体に問題提起を行い、応援の輪を広げる手段としてクラウドファンディングに挑戦することを決定しました。

■建築資材マッチングサイト『Cherish』とは

『Cherish』は、余剰在庫や廃番品などを抱える出品者と、良質な建材を探す購入者をつなぐオンラインのマッチングプラットフォームです。

- 無料で簡単登録：出品・閲覧ともに無料（※2025年8月現在、出品は法人限定）- ロスの“見える化”：倉庫に眠る資材をデータ化し、再利用を促進- 安心・安全な取引：エスクロー決済により代金トラブルを防止- 大型資材も配送可能：「おまかせ便」で現場直送を実現- “お尋ね品”機能：希望資材が出品された際に通知

2024年4月の正式稼働以降、すでに上場企業を含む1,200社以上が登録。建築業界に新しい循環の仕組みをつくり出しています。

■ ご支援金の使い道

- 本プロジェクトで集まった資金は、主に以下の用途に活用します。- SNS・WEB広告などによる認知拡大施策- 建築業界および一般向けの広報・PR活動- サービス機能の拡充・改善

より多くの人に『Cherish』を知ってもらい、建築資材ロス削減の輪を全国へ広げていきます。

■代表コメント

「“色が違う”という理由だけで新品の建材が捨てられてしまう。

そんな現実を変えたいという想いから、Cherishは生まれました。

一度は価値を失ったモノに再び光を当て、人・企業・地球にやさしい循環をつくっていきます。」

株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 重岡 龍王

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名：『Cherish』認知拡大プロジェクト

実施サイト：CAMPFIRE

目標金額：200万円

実施期間：2026年1月20日（火）よりクラウドファンディング開始

クラウドファンディングページ :https://camp-fire.jp/projects/872763/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

■今後の展望

『Cherish』は今後、賛同企業10,000社・会員10万人の獲得を目指し、全国展開を加速させます。将来的には自治体や教育機関との連携も視野に入れ、「捨てる」から「活かす」文化への転換を推進します。

会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175726/table/4_1_af0881bc54685ecea1c8e2119508b882.jpg?v=202601201251 ]

クラウドファンディングに関するお問い合わせ先[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175726/table/4_2_0ebe50aa9498dc56e46b14551940a726.jpg?v=202601201251 ]