きらりと輝く寒天菓子とチョコレートの新しい出会い

株式会社然花抄院

綺貴

株式会社 然花抄院（本社：京都府京都市中京区蛸薬師町271-1、代表取締役：荒木茂野）は、京都室町

に構える本店とオンラインショップにて、従来の寒天菓子「虹の花菓等（カケラ）」に、3種のチョコレートでアレンジをした、新商品の「綺貴（キキ）」の販売をいたします 。

店頭では1月25日（日）より、オンラインショップでは1月20日（火）より販売いたします 。

綺貴商品ページ :https://zen-kashoin.com/item/zen-sweets/kiki/

「綺貴（キキ）」は、じっくり時間をかけて糖化させた鮮やかな色合い。5種の味の寒天菓子と、３種類のチョコレートを一つ一つ手作業で丁寧にコーティングをしました。

・虹の花菓等（カケラ）5種（桃、ミント、レモン、すみれ、オレンジ）

・チョコレート3種（フランボワーズチョコ、ホワイトチョコ、スイートチョコ）

寒天菓子と風味の良くあうチョコレートを選び抜き、一粒一粒、異なる味わいに仕上げました。

それぞれの味わいをお楽しみください。

◼︎桐箱のパッケージ

表にはお菓子のシルエットにホログラムの箔押しをし、特別な一品に仕上げています 。

ふたを開けると、彩やかな色どりが目に飛び込んでくる、華やかなお菓子がワクワク感を引き立てます。

箱と中身セット内容

◼︎セット内容

・綺貴１箱

・手提げ袋

花伝書の枠をモチーフとした手提げ袋。白と黒を基調とし、シンプルで上品なデザイン。

持ち手の留め金は金色の金具で高級感があり、贈り物に最適です。

◼︎商品詳細

商品名 ：綺貴（キキ）

価格 ：税込2,214円（本体価格2,050円）

内容 ：綺貴１箱（１０粒）、手提げ袋１枚

販売期間：2026年1月20日（火）～3月中旬予定

販売店舗：公式オンラインショップ

オンラインショップ :https://zenkashoin-shop.com/fs/zenkashoin/c/kiki

販売期間：2026年1月25日（日）～3月中旬予定

販売店舗：京都室町本店

商品詳細 :https://zen-kashoin.com/item/zen-sweets/kiki/

然花抄院

◼ 然花抄院とは

然花抄院京都室町本店は、京都室町通り、老舗の呉服商が立ち並ぶ一角に2009年8月にオープン致しま

した。花ある心でお客様をもてなす場、そして菓子本来の味を楽しんで頂きたいという想いを、店の名

に込めました。京都でも珍しい、広い間口をもつこの町家は建立元禄十三年。暖簾をくぐると、土間の

たまり。竃や石畳など往時の風情が残る、ゆったりとした空間に併設する工房で作られる出来立ての菓子が並びます 。茶の香り漂う茶寮では、中庭を眺めながら寛ぎのひとときを過ごすことができます。

店内物販店内茶寮茶寮メニュー「茶庭ノ膳」茶寮メニュー「やきたて みたらし団子」

四季折々、移り変わる景色とともに五感で味わえるメニューを提供しております。

併設されるギャラリーSUGATAでは、その空間にふさわしい作家による企画展や常設展を開催しております。

ギャラリーSUGATA

◼ 店舗情報

・京都室町本店

所在地 ：〒604-0021 京都府京都市中京区室町通二条下ル蛸薬師町271-1

電話番号：075-241-3300

営業時間：11:00～18:00

定休日 ：第２・４月曜日休（祝日の場合は翌日休）

アクセス：京都市営地下鉄 烏丸御池駅 2番出口より徒歩6分

※詳しくは公式サイトよりご確認ください

公式サイト：https://zen-kashoin.com/

公式オンラインショップ：https://zenkashoin-shop.com/

公式 Instagram：zenkashoin（ https://www.instagram.com/zenkashoin/ )