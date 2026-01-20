【３日間限定】とんかつ専門店「かつ敏」自慢の恵方巻。身体にやさしい”米油”と、風味豊かな”生パン粉”を使用しているため、冷めても美味しい軽やかな食感を実現！

株式会社アールディーシー


　株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）グループのとんかつ業態である「かつ敏」を運営する、株式会社ケイディーアール（取締役社長：清水晴之）は、2026年2月1日（日）から2月3日（火）の期間で３種類の恵方巻を期間限定販売いたします。


　素材にこだわったとんかつ店が作る恵方巻は、柔らかさが特徴のヒレかつ恵方巻、天然海老フライを贅沢に２本使用した海老フライ恵方巻、甘酢南蛮タレとタルタルソースで巻き上げたチキンかつ南蛮恵方巻のラインナップです。


　ぜひこの機会にご堪能いただけますと幸いです。



販売商品概要



- ヒレかつ恵方巻
500円(税込)

自慢のやわらかいヒレかつをオリジナルソースで仕立てました。



- チキンかつ南蛮恵方巻
500円(税込)

甘酢南蛮タレとタルタルソース相性抜群。



- 海老フライ恵方巻
550円(税込)

天然海老フライを贅沢に２本使用。



※予告なく商品の提供を終了する場合がございますので、ご了承ください。


※詳しくは公式HPをご確認ください。


【かつ敏】店舗一覧

東大宮店、かごはら店、東松山店、上尾店、越谷店、志木店、鶴ヶ島店、テラスモール松戸店、野田店、練馬土支田店、綾瀬店、浦和美園



※店頭での受け渡しとなります。


【かつ敏】について



旨いカツには音がある。素材にこだわったとんかつ店


山形県平田牧場のブランド豚「三元豚」をはじめ、「天然車海老」や身体にやさしい米油など厳選した素材を使用。
揚げたて、出来たてにこだわり「かつ敏」ならではの味わえる逸品の数々をご提供しています。



かつ敏　公式 :
https://www.rdcgroup.co.jp/brand/katsutoshi/


株式会社アールディーシーについて


会社概要


社名：株式会社アールディーシー


代表取締役社長CEO：大島 敏彦


所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地


創業：1986年12月26日


事業内容：グループ会社の統括・管理






株式会社アールディーシー :
https://www.rdcgroup.co.jp/index.html