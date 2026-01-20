【３日間限定】とんかつ専門店「かつ敏」自慢の恵方巻。身体にやさしい”米油”と、風味豊かな”生パン粉”を使用しているため、冷めても美味しい軽やかな食感を実現！
株式会社アールディーシー
山形県平田牧場のブランド豚「三元豚」をはじめ、「天然車海老」や身体にやさしい米油など厳選した素材を使用。
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）グループのとんかつ業態である「かつ敏」を運営する、株式会社ケイディーアール（取締役社長：清水晴之）は、2026年2月1日（日）から2月3日（火）の期間で３種類の恵方巻を期間限定販売いたします。
素材にこだわったとんかつ店が作る恵方巻は、柔らかさが特徴のヒレかつ恵方巻、天然海老フライを贅沢に２本使用した海老フライ恵方巻、甘酢南蛮タレとタルタルソースで巻き上げたチキンかつ南蛮恵方巻のラインナップです。
ぜひこの機会にご堪能いただけますと幸いです。
販売商品概要
- ヒレかつ恵方巻
500円(税込)
自慢のやわらかいヒレかつをオリジナルソースで仕立てました。
- チキンかつ南蛮恵方巻
500円(税込)
甘酢南蛮タレとタルタルソース相性抜群。
- 海老フライ恵方巻
550円(税込)
天然海老フライを贅沢に２本使用。
※予告なく商品の提供を終了する場合がございますので、ご了承ください。
※詳しくは公式HPをご確認ください。
【かつ敏】店舗一覧
東大宮店、かごはら店、東松山店、上尾店、越谷店、志木店、鶴ヶ島店、テラスモール松戸店、野田店、練馬土支田店、綾瀬店、浦和美園
※店頭での受け渡しとなります。
【かつ敏】について
旨いカツには音がある。素材にこだわったとんかつ店
山形県平田牧場のブランド豚「三元豚」をはじめ、「天然車海老」や身体にやさしい米油など厳選した素材を使用。
揚げたて、出来たてにこだわり「かつ敏」ならではの味わえる逸品の数々をご提供しています。
かつ敏 公式 :
https://www.rdcgroup.co.jp/brand/katsutoshi/
株式会社アールディーシーについて
会社概要
社名：株式会社アールディーシー
代表取締役社長CEO：大島 敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
株式会社アールディーシー :
https://www.rdcgroup.co.jp/index.html