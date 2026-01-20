ネクストワン合同会社、社名を「キモチプラス株式会社」へ変更

ネクストワン合同会社

ネクストワン合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：武田吉正）は、2026年1月7日付で社名を「キモチプラス株式会社」へ変更いたしました。

当社はこれまで、体調やメンタルの状態を可視化し、障害者の就労や職場定着において、当事者・支援者・管理者それぞれの立場を支援する「キモチプラス」を提供してまいりました。

このたび、サービス名である「キモチプラス」を社名とすることで、当社の提供価値をより一層明確にし、今後もサービスのさらなる改善と価値提供に取り組んでまいります。

■社名変更の背景

当社は創業以来、「幸せに働く人と場所を増やす」をミッションに、障害者雇用関連サービスを展開してまいりました。

働く障害者の方々から寄せられた10,000件を超える体験談や、福祉サービスに携わる関係者へのインタビューをもとに、障害者の安定就労に求められる支援のあり方を、当事者・支援者・管理者それぞれの立場から検証してきました。

こうした分析を重ね開発したツール「キモチプラス」は、多くの企業における障害者雇用や福祉施設に活用され、おかげさまで高い評価をいただいています。

近年、就労支援領域におけるニーズの多様化や現場の複雑化が進む中で、当社のサービスは日々の気づきや状態の変化を共有・整理し、支援判断を行う際の仕組みとして、現場で活用されるようになってきました。

こうした背景を踏まえ、サービス名称と社名との整合性を図り、社会への価値発信をより明確にするため、このたび社名変更を決定いたしました。

■キモチプラスとは

キモチプラスは、企業における障害者雇用や福祉施設の運用サポートツールです。病気や障害のある方の10,000件を超える実例データをもとに、以下を実現します。

・体調とメンタルの記録、その可視化による自己理解の促進

・選択肢を選ぶだけで悩みや対策、相談ごとがまとまる機能による特性理解

・情報連携による職員や管理者の方々の負担軽減

企業様 活用例福祉施設様 活用例

▼キモチプラスの詳細は、以下よりご覧いただけます

■キモチプラスの導入成果

- 福祉施設様用(https://kimochip-guide.com/job)- 企業様用(https://kimochip-guide.com/)

当社が提供する「キモチプラス」は、多くの企業における障害者雇用や、就労移行支援、就労継続A型、B型、就労定着支援、自立訓練などの福祉施設にご活用いただき、さまざまな成果を創出しています。

企業様の導入事例動画はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000068124.html福祉施設様の導入事例動画はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000068124.html

■今後の展望

- 日本職業リハビリテーション学会誌『職業リハビリテーション』（Vol.38 No.2）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000068124.html)- 第33回職業リハビリテーション研究・実践発表会(https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/n8gui800000006e3-att/vr33_essay6_2_13.pdf)

キモチプラスは、障害当事者が自己管理能力を身につけ、安定した就労を継続できるよう支援いたします。

就労準備や訓練の段階から就労後まで、継続的なサポートを通じて、障害者・支援者・企業・福祉現場の皆さまにとって必要不可欠な存在となることを目指し、サービスの品質向上と社会価値の創出に取り組んでまいります。

トライアル利用受付中

当社では現在、「キモチプラス」のトライアル利用を受付中です。

実際の画面を操作しながら、当事者・支援者・管理者それぞれの立場でお試しいただけます。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問合せ先：info@kimochi-p.com

【会社概要】

社名：キモチプラス株式会社（旧社名：ネクストワン合同会社）

事業内容：インターネットメディア事業

所在地：東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

URL：https://n-one.jp/

代表：武田吉正

お問合せ先：info@kimochi-p.com