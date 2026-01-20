【日本にメキシカン革命を】モダンメキシカンの先駆者「AVOCADO」が、創業15年の集大成として“赤字覚悟”のタコス食べ放題を解禁！

株式会社AVOCADO

日本におけるモダンメキシカン料理の先駆者として、新宿三丁目でメキシカンを運営する「MEXICAN DINING AVOCADO（メキシカンダイニング アボカド）」は、創業15周年を迎え、メキシカンのさらなる普及を目指した新プロジェクトを始動いたします。その第一弾として、原宿の新ランドマーク「ハラカド」への出店で加速したタコス熱を全国的なブームへと押し上げるべく、厳選食材を使用した「本格タコス食べ放題」を期間限定で実施いたします。

■「メキシカンを日本の日常に」― 15年間、変わらぬ想い

2011年の創業以来、私たちは一貫して「メキシカンを日本で流行らせる」を合言葉に走り続けてきました。当時はまだ馴染みの薄かった「モダンメキシカン」というジャンルを確立し、アボカドを贅沢に使ったヘルシーでエネルギッシュな料理を提供。日本人の味覚に寄り添いながらも、メキシコ直送の素材や伝統的な技法にこだわってまいりました。

おかげさまで15年。時代の変化とともに、日本でも「タコス」という言葉が日常的に聞かれるようになりました。私たちはこの15周年を、単なる通過点ではなく、メキシカンが日本の外食に完全に定着するための「ブレークスルー」の年と位置づけています。

■原宿「ハラカド」から、さらなる高みへ

2024年、原宿の新たなカルチャー発信地「東急プラザ原宿『ハラカド』」に出店したことは、私たちにとって大きな転換点となりました。トレンドに敏感な若年層からインバウンドのお客様まで、多くの方が「タコス」を手に取る姿を目の当たりにし、確信しました。「今こそ、タコスの本当の美味しさを、心ゆくまで体験してもらう時だ」と。

■企画背景：なぜ今、“赤字覚悟”の食べ放題なのか？

昨今の食材高騰の中、飲食店としては異例の判断かもしれません。しかし、パイオニアである私たちには使命があります。

「タコスは、もっと自由で、もっと楽しく（FUN）、誰もが夢中（FAN）になれる食べものである」

私たちが目指すのは、ただお腹を満たす場ではありません。好きな具材を選び、自分だけの一枚をクリエイトする圧倒的な「楽しさ（FUN）」。そして、その体験を通じて誰もがタコスの虜になり、「熱狂的なファン（FAN）」としてメキシカンを共に広げていく。そんな熱気あふれるムーブメントを、この15周年の節目に新宿から巻き起こしたいと考えました。利益を度外視し、徹底的にクオリティにこだわった食べ放題企画を立ち上げました。厳選されたトルティーヤ、自家製のサルサ、そして15年かけて磨き上げた具材の数々。AVOCADOのすべてを込めた、挑戦的な試みです。

【食べ放題詳細】

「15周年記念：プレミアム・タコス・フェスタ」

内容： 当店自慢のタコス6種（[具体的な種類：ポークカルニータス、パストール、チキンティンガ、チョリソ―、チキンモレ、アボカド]）が制限時間内でおかわり自由。

期間： 2026年1月20日（火）～4月30日（木）

実施店舗： MEXICAN DINING AVOCADO新宿三丁目店

実施時間：ディナータイム（17:00～23:00） ※予約限定

価格： タコス食べ放題単品：3,200円

（税込）飲み放題付きセット：通常5,400円 → 特別価格 5,000円（税込）

こだわり：

1.カラフル・コーントルティーヤ： フォトジェニックなカラフルトルティーヤ。見た目だけでなく、本場さながらの香ばしいコーンの風味が食欲をそそります。

2. 完熟アボカド： 最も濃厚でとろける「食べごろ」のみを厳選。贅沢な「ワカモレ（有料オプション）」を加えれば、専門店ならではのリッチな味わいに仕上がります。

3. 多彩なトッピング： 自分好みにカスタマイズできる楽しさを提供。

【店舗情報】Mexican Dining AVOCADO 新宿店

「美味しく、楽しく、健康的に」をコンセプトに、メキシコ料理の伝統と日本の感性を融合させたモダンメキシカンダイニング。世界一の生産量を誇るメキシコ産アボカドを中心に、カラフルで栄養価の高いメニューを提供しています。

所在地： 東京都新宿区新宿3-9-4 増蔵ビル2F

アクセス： 地下鉄「新宿三丁目駅」C6出口 徒歩1分 / JR「新宿駅」徒歩8分

席数：28席

店舗URL：https://www.mexican-avocado.com/

主要店舗： 新宿三丁目店、東急プラザ原宿「ハラカド」店

昼の雰囲気夜の雰囲気メキシコの雰囲気を楽しめる装飾

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社AVOCADO 担当：芳野（よしの）

電話番号：070-5571-9192

メールアドレス：yoshino@mexican-avocado.com

公式HP：https://www.mexican-avocado.com/

食べ放題メニュートッピングや、サルサ、ポテトもセットになっていますパクチー、ライム、ハラペーニョはお代わり自由装飾が可愛い店内