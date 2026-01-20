【座間市限定】“こいのぼり・季節飾り”卒業キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は、引っ越し・進学準備・年度末の片付けが一気に動き出す季節。なのに、後回しにされがちなのが**「季節飾り」です。



こいのぼりは破れた吹き流しだけ残り、ポールは先端だけどこかに消え、兜飾りは段ボールだけ巨大で、押し入れや物置を圧迫し続ける…。

座間市でも、戸建て・ファミリー世帯を中心に、こうした“季節ものの残骸”**が静かに積み上がっていく相談が増えます。

しかも季節飾りは、捨てどきが難しい。

「まだ使えるかも」「思い出がある」「来年やるかも」--その気持ち、めちゃ分かる。

だけど、現実は**“使わないまま劣化が進む”ことが多く、結局は春の直前に慌てて片付けるパターンになりがちです。

座間市では端午の節句にちなむ行事もあり、春の訪れを感じる一方で、家の中では古い飾りの整理が追いつかない**ケースも少なくありません。

そこで不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、座間市限定で「こいのぼり・季節飾り」卒業キャンペーンを実施します。

破れたこいのぼり・設置台・飾りの箱・使わない吊るし飾りなど、処分に困る季節飾りを含む回収で合計金額から1,000円割引（2月限定）。

“春を迎える準備”を、分別で止めずに一気に終わらせよう。

背景と目的

季節飾りは、出す時は楽しいのに、片付けは面倒になりがち。さらに、こいのぼり周辺は布・金具・ポール・設置台など素材が混在し、兜飾りは箱が大きい。この「手間×場所×気持ち」のトリプル要因で、処分が先延ばしになります。



本キャンペーンは、年度末前の2月に“置き場を取り戻す”きっかけを作り、春の生活動線を整えることを目的に設計しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：【座間市限定】“こいのぼり・季節飾り”卒業キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

特典内容：破れたこいのぼり、ポールや設置台、変色した兜飾り、五月人形の段ボール、使わない吊るし飾りなど、“処分に困る季節飾り”を含む回収で合計金額から1,000円割引します。

※「本体は残すけど箱だけ処分したい」「飾り一式をまとめて」なども相談OK（状態・内容は事前確認）

備考：事前見積もり時に 「座間市キャンペーン」 とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/zamashi/

キャンペーン対応エリア（座間市全域）

対応地域例：入谷東、入谷西、座間、新田宿、四ツ谷、栗原、栗原中央、南栗原、西栗原、立野台、緑ケ丘、明王、小松原、広野台、相模が丘、さがみ野、東原、ひばりが丘、相武台 など

※上記以外も座間市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

押し入れ・物置が段ボール（箱）だらけで、探し物が増える

こいのぼりの布が劣化して触るのが嫌になって放置

ポールや金具がバラバラで、分別が面倒

「思い出があって捨てにくい」→結果、一生捨てられない

春直前に気づいて、時間がないまま慌てる

よく出る不用品例

こいのぼり本体・吹き流し系

ポール・設置台・金具系

兜飾り・五月人形（本体/付属品）系

段ボール・保管箱・収納ケース系

吊るし飾り・季節装飾まとめ系

回収品目の詳細例

1) こいのぼり本体・吹き流し系： 破れたこいのぼり、色あせた吹き流し、紐が切れた飾り布、汚れが落ちない布飾り

2) ポール・設置台・金具系： ポール（途中だけ/先端だけ）、固定金具、ロープ、杭、設置台（重り含む）、組み立てパーツ

3) 兜飾り・五月人形系： 変色した兜飾り、付属品（飾り台・小物）、使わない屏風（状態確認）、部品欠け品

4) 段ボール・保管箱系： 五月人形の大型段ボール、発泡スチロール緩衝材、古い保管ケース、ラベルの読めない箱

5) 吊るし飾り・季節装飾系： 使わない吊るし飾り、季節タペストリー、割れた飾り小物（素材確認）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

座間市で戸建て・収納が多い家ほど“箱が増える問題”を抱えている方

春前に物置・押し入れを軽くして新生活に備えたいファミリー

「分別で止まるのが嫌」なので、まとめて一発で片付けたい方

飾りは卒業したいけど、やる気が出ないを今回で終わらせたい方

