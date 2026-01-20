八王子・東京たま未来メッセにて行われる「第3回たま未来・産業フェア」に1月30日(金)～31日(土)の2日間出展！
【たま未来・産業フェアとは】
「たま未来・産業フェア」は、企業と来場者との交流を通じて、企業間連携や情報収集などの機会を提供し、新たなビジネスのきっかけやイノベーションの創出につなげることを目的としたイベントです。
会場では出展企業による展示のほか、ビジネスのヒントにつながる講演やワークショップ、子どもも大人も楽しめるものづくりやロボット操作の体験企画が実施されます。
企業の方や一般の方など幅広い方々が、多摩地域の産業を知り、体験することができる展示会です。
◼️株式会社イノウエについて
株式会社イノウエ（以下、イノウエ）は1928年に神奈川県相模原市で創業し、ヘアゴム・組みひもを製造する会社です。
伝統工芸の「津久井の組みひも」を起源とし、金具を使わない輪っかのヘアゴムを業界の先駆けとして30年以上前に世に送り出しました。
以来、数々の改良を重ね、現在のようなつなぎ目のほとんど目立たない、しなやかで柔らかい商品を実現しています。
つなぎ目がわからないほどの小さい面積での接着技術は当社が開発し特許を取得したものです。
ヘアゴムの国産シェアは7割にのぼります。
現在ではヘアゴム、組みひもはもちろんヘアアクセサリーや装粧品を幅広く製造しており、幅広い販路にヘアゴムやシュシュ、バンスなどのヘアアクセサリーやヘアピン、コーム、ボトルなどの装粧品まで多岐にわたる商品の製造・卸販売をしています。
株式会社イノウエ 本社
近隣の宮ヶ瀬湖。本社は豊かな水源に囲まれています。
■1/30～31「第3回 たま未来・産業フェア」INOUEブース概要
１.製紐機を回して作ろう！「組みひも」ワークショップ
静電気を軽減する特別な「津久井の組みひも」を作れるワークショップを実施します。実際に現在も使用されている製紐機を回しながら、伝統工芸「津久井の組みひも」作りを体験できます。作った組みひもはお持ち帰り可能です。小さなお子様も安心してご参加いただけます。ぜひお越しください！
紐が組み上がる様を間近でご覧いただけます！
２.イノウエ製造商品のご案内
イノウエは伝統工芸「津久井の組みひも」を起源とし、ヘアゴムの国産シェア7割を製造する、皆様の心に残る「ものづくり」を目指す企業です。組みひもと静電気軽減機能を掛け合わせた商品や、オーガニックコットンを使用したエシカルなプロダクトなどをご紹介します。
オーガニックコットンを使用したヘアゴム
組みひもの静電気軽減ブレスレット！
【開催概要】
■名称：第3回 たま未来・産業フェア
■会期：1月30日（金）10:00～17:00、1月31日（土）10:00～16:00
■会場：東京たま未来メッセ（東京都八王子市明神町3丁目19-2）
※JR八王子駅徒歩5分、京王八王子駅徒歩2分
https://www.tamaskc.metro.tokyo.lg.jp/access/
■入場料：無料（要来場登録・https://tama-innovation-event.jp/）
■出展者数：約150社 ※詳細は下記URLを参照ください
https://tama-innovation-event.jp/exhibitor/
■主催：多摩イノベーションエコシステム実行委員会
（東京都、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、
（一社）首都圏産業活性化協会、（公財）東京都中小企業振興公社、
（地独）東京都立産業技術研究センター）
■公式サイト：https://tama-innovation-event.jp/