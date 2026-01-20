【埼玉県】アルコール依存、障害、セクシュアリティ、難病――“当事者”の声が交差する。2月22日(日) 川越にて、対話イベント「つながる声からひろがる未来」を開催

特定非営利活動法人リバリューライフ

特定非営利活動法人リバリューライフ（所在地：埼玉県、以下リバリューライフ）は、2026年2月22日（日）、ウエスタ川越南公民館にて、多様な背景を持つ当事者たちが自身の体験を語り、参加者と共に未来のアクションを考えるイベント「つながる声からひろがる未来」を開催いたします。

■ イベント開催の背景

本イベントは、これまでリバリューライフが開催してきた、マイノリティや生きづらさを抱える人々の声を届ける「つながる声」シリーズの集大成です。

依存症、心身の特性、性的指向、難病。一見、異なるカテゴリーの課題に見えますが、そこにある「葛藤」や「希望」には、誰もが自分事として捉えられる共通の問いがあります。本事業では、4名の登壇者が一堂に会し、ラベルを超えた「一人の人間」としての対話を紡ぎます。

■ 登壇者のご紹介（順不同）

- 講演者K 氏：アルコール依存症・双極性障害当事者。自身の経験から心の回復と共生のプロセスを語る。- 植田 涼 氏：障害者と健常者の「ハイブリッドタイプ」を自称。境界線に立つ視点から新しい感性を発信。- リチャードソン 幸 氏：3Dアニメーター。ノンバイナリー＆アセクシャルアロマンティックとしての日常を提示。- 杉山 英和 氏：難病（潰瘍性大腸炎）患者。目に見えない病との向き合い方と、社会に求める対話の形を語る。これまでのつながる声はこちらからご覧下さい。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a0OYUnbIW-Q ]

■ プログラム内容（予定）

- イントロダクション（10分）- パネルトーク（15分×4名）： 各登壇者が自身の「声」を届けます。- パネラー対話セッション（30分）： 異なる背景を持つ4名が、互いの「声」を掛け合わせ、共通の希望を見出します。- ごちゃまぜ対話セッション＆未来へのアクション（50分）： 登壇者と参加者が混ざり合い、言葉を交わしながら、明日への一歩を考えます。

■ 開催概要

イベント名： つながる声からひろがる未来

開催日時： 2026年2月22日（日）14:00～17:00

会 場： ウエスタ川越南公民館 講座室5（埼玉県川越市新宿町1-17-17）

参加費： 無料

主 催： 特定非営利活動法人リバリューライフ

助 成： 令和7年度 埼玉県NPO基金助成（浦和競馬組合社会貢献活動支援事業）

■ お申し込み方法

下記のホームページ内のフォームより事前にお申し込みください。

https://revalu.life/news/20260222/

■ 主催者：特定非営利活動法人リバリューライフについて

「あなたの声が、誰かの心を動かし、未来の可能性を拓きます。多様な声が響き合う場で、言葉と共に歩む “これから” を見つけにいらしてください。」 リバリューライフは、一人ひとりの価値を再発見し、多様な生き方が尊重される社会を目指して活動しています。