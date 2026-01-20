不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク 東京の緑を「まもる」「育てる」「活かす」取り組みを進める 東京グリーンビズコラボレーションパートナーに登録

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷 二郎、以下「当社」という。）は、東京都が推進する「東京グリーンビズ」のコラボレーションパートナーに登録されたことをお知らせいたします。

「東京グリーンビズ」は、東京都が2023年７月より推進しているプロジェクトです。100年先を見据えたみどりと生きるまちづくりを、都民をはじめとした様々な方々と一緒に進めることにより、東京を自然と調和した持続可能な都市へと進化させていくことを目的としております。

当社は、社会課題の解決による持続可能な都市環境の実現と持続的な企業価値向上を図るため、当社開発物件において都市に小さな緑を増やし、100坪の森を創る「100坪の森プロジェクト」を推進しております。竣工時点において各自治体の緑化基準を上回る緑化を行い、年間100坪（330平方メートル ）以上の緑化面積を確保する同プロジェクトは「東京グリーンビズ」の趣旨との親和性が高く、取り組みを相互に発信することで緑溢れるまちづくりへと発展させていきたいとの思いから、この度「東京グリーンビズ」のコラボレーションパートナーに登録されました。

当社は今後も、本取り組みの推進を通じてより多くの緑地を創出し、持続可能な都市環境の実現に貢献してまいります。

◆「100坪の森プロジェクト」概要

当社が開発する物件において、各自治体の緑化基準（竣工時点）を上回る緑化を行い、年間100坪（330平方メートル ）以上の緑化面積を確保する取り組みです。

本来、小規模マンションの開発においてまとまった緑地面積を確保することは難題とされておりますが、地表面だけでなく、上階のバルコニーや壁面緑化・屋上緑化を組み合わせて立体的に植栽をデザインすることで、各自治体の緑化基準以上の面積の緑化を実現します。

また、このプロジェクトでは、基準面積を超過した緑化面積に応じた寄付を、プロジェクトの理念・趣旨にご賛同いただける企業様にご支援いただく取り組みを合わせて行います。

ご支援の内容は、超過部分の面積１平方メートル あたり500円を予定しております。当社は全ての開発物件において各自治体の緑化条例で定められた基準面積を上回る「植栽超過部分の面積１平方メートル あたり1,000 円」を、事業主として世田谷区に寄付いたします。なお、寄付の実施は毎年5月を予定しており、寄付金は、世田谷区の緑地整備、環境教育、保全活動等に充てられます。

〈スキーム図〉

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp

住みたい街として人気の東京城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計300棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数 No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年９月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489