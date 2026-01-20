心にぴったりの言葉が見つかる！　シーン別で楽しく学ぶ表現術。文研出版より『表現力がぐんぐん伸びる！なかまのことば辞典　はらはら2学期編』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『表現力がぐんぐん伸びる！ なかまのことば辞典 はらはら2学期編』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

自分の思いを他の人に正しく伝えるためには、自分の心にぴったりのことばを探すことが大切です。たとえば、「うれしい」より「心がはずむ」と書くほうが、とてもうれしい気持ちが他の人に伝わりやすいですよね。この本は小学校中学年向けの「ことばと表現を身につける」シリーズとして、日常生活のシーンを例に挙げながら、自分の感情や感覚などを表すことばを紹介します。章の最後には登場したことばを使った日記を提示。身に着けたことばの活用までがイメージできます。

（２）はらはら２学期編

ブンタとショウコは「海水浴」「算数のテスト」「運動会」を経験し、いろんなことを思います。その思いをどのように表現したらよいでしょうか。簡単、むずかしい、満足、不満など、それぞれのことばと意味が似ている「なかまのことば」を紹介します。

監修

棚橋尚子（たなはし・ひさこ）

教員として小学校・中学校に勤めた経験を持ち、国語科教育学を専門に研究。長年、大学生に国語教育を指導するほか、小学校の国語の教科書や、小学生向けの国語辞典や漢字辞典の編集などに携わる。

商品情報

『表現力がぐんぐん伸びる！ なかまのことば辞典 はらはら2学期編』

シリーズ:表現力がぐんぐん伸びる！ なかまのことば辞典

対象:小学校中学年以上

判型:Ａ4変型判（26.4×21.7cm）・48頁 NDC814

定価:本体3500円（税別）

ISBN:978-4-580-82748-6 C8581

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/