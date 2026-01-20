NEWONE、管理職の“抱え込みマネジメント”からの脱却を支援する『新任管理職研修』をリリース

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区、代表取締役：上林 周平、以下 NEWONE）は、管理職が陥りやすい「結局、何に力をかければいいのか分からない」という課題を解決するため、マネジメントの判断軸を整理し、成果と成長を両立するプログラム『新任管理職研修』を、2025年12月より提供開始しました。

背景

近年、管理職には「メンバーの育成」「業績目標の達成」「組織課題への対応」など、複数の役割を同時に担うことが求められ、現場の負担はかつてないほど増しています。

その結果、現場からは次のような声が多く聞かれます。

- 「目の前の対応に追われ、マネジメントが後回しになってしまう」- 「部下対応・業績・組織課題のいずれも“中途半端”に、、」- 「結局、何に力をかければいいのか分からない」

NEWONEは、こうした状態を管理職個人の能力や努力の問題ではなく、「何でも抱え込む構造」によって生じていると捉えています。

だからこそ必要なのは、個別のスキルアップや対処法を増やすことではなく、判断の軸となるマネジメントの原理原則を押さえ、「“選択と集中”ができる状態」をつくることだと考えました。

プログラム開発の狙い：

原理原則を理解し、 “選択と集中”ができるマネジメントへの転換を図る

本プログラムは、管理職が成果と成長を両立するために、日々の意思決定の土台となる「原理原則」を整理し、次の転換を促すことを狙いとして開発しました。

こんな課題を持つ企業へ

プログラム提供形態

詳細資料について

- 何でもやる → やるべきことに集中する- 場当たり的対応 → 一貫性のある意思決定- 忙しいのに手応えがない → 成果と成長を両立する- 新任管理職がプレイヤー業務から抜けられず、組織成果が頭打ちになっている- 部下育成が場当たり的になり、現場任せになっている- チーム運営（目標管理・進捗管理・意思決定）が弱く、管理職の負担が増大- 管理職本人が優先順位を整理できず、抱え込み状態になっている- 対象：新任管理職（管理職層）- 方式：オンライン／対面 いずれも対応可- 構成：1～2日間＋振り返り（半日）※その他の日数での実施も可能です。お気軽にお問い合わせください。

新任管理職研修のプログラム詳細資料をご希望の方は、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://new-one.co.jp/download/new-manager02/

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、

エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、人材育成・組織開発を提供。

人的資本経営の潮流の中で、社員が自発的に仕事にのめり込み、成果と成長を両立する“推せる職場”づくりを支援しています。

主な支援企業：ソフトバンク、カゴメ、三菱地所ホーム ほか多数

代表書籍：

『人的資本の活かしかた(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)』（2022年7月）

『組織の未来は「従業員体験」で変わる(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)』（2024年6月・共著）

『部下の心を動かすリーダーがやっていること(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2RC4BSYPRB1UA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVrUet1xn4a-G46jAU3gQqradiU5EEieiA1g1fEsnzv-l_BQjK9EwJMQZ_RlMU2o.CyfINt-N8wRM9P4cgXY_UPng4rXKAcIxk1kve5KQX5o&dib_tag=se&keywords=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3&qid=1766455313&s=books&sprefix=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)』（2025年1月）

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

設立日：2017年9月1日

代表者：代表取締役 上林 周平

事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

株式会社NEWONE お問い合わせフォーム

https://new-one.co.jp/contact/