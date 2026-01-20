初期コスト0円。空室が“事業”に変わる、レンタルスペース化モデル「ReD（レッド）」始動

株式会社Good Space

株式会社Good Space（以下、GS）は、空間・物件オーナー・事業者・利用者をつなぐ共創型Ecosystem（エコシステム）として、初期費用ゼロで始められる「レンタルスペース型空室活用プロジェクト」を開始しました。

本プロジェクトは、物件オーナー様に初期投資の負担なく、GSが設営・運営・集客までを一貫して行い、空室を収益性の高いレンタルスペースとして再設計する取り組みです。

この取り組みは、単なる空室対策や収益改善にとどまらず、空間の価値そのものを再定義する試みでもあります。

物件、運営者、利用者が分断されるのではなく、ひとつの循環としてつながることで、空室は「使われない場所」から「価値が生まれ続ける拠点」へと変わっていく。

その考え方を形にしたのが、株式会社Good Spaceが展開する共創型Ecosystem「ReD」です。



ReD（レッド）について

ReDは、

Re（再定義・再構築）× Design（設計）を軸に、

空間・物件オーナー・事業者・利用者をつなぐ共創型Ecosystemです。

それぞれが単独で価値を生むのではなく、つながり・掛け合わさることで新たな価値が生まれ、その価値が次のつながりを生む。

GSは、こうした循環が持続的に回り続ける社会の仕組みを構築しています。



レンタルスペース型 空室活用モデルとは

本プロジェクトは、空室をレンタルスペースとして再設計し、時間貸し・用途別利用によって収益化するモデルです。

パーティー、会議、撮影、イベント、ポップアップ、サロンなど多様な用途に対応することで、ひとつの空間を複数の利用者に何度も使ってもらう仕組みをつくります。

株式会社Good Spaceが、物件ごとに用途設計・空間づくり・運営・集客を行い、オーナー様は物件を提供するだけで空室から継続的な収益を生み出せます。



初期費用ゼロで始められる仕組み

本モデルの最大の特徴は、オーナー様の『初期費用が0円』であることです。

内装、家具、撮影、集客、運営、清掃など、レンタルスペース運営に必要な業務はすべてGSが担当します。

オーナー様は、物件をGSに預けるだけで、運営リスクや手間を負うことなく遊休物件を収益源へと転換できます。



募集概要

■対象

・レンタルスペースとして利用可能な物件をお持ちのオーナー様

・該当物件を管理している管理会社様

■対象エリア

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

■募集期間

2026年1月20日（火）10:00 ～ 2026年2月20日（金）23:59まで

※本キャンペーンは応募状況により、予告なく受付を終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■採択予定数

若干数

※応募状況や物件条件を踏まえ、採択数を決定いたします。

■条件

・管理規約上、レンタルスペース利用が可能な物件

・最低契約期間2年間

・立ち上げから運営までGSに一任いただけること

■応募フォーム

https://forms.gle/hg1nhgivV251PG8BA



■応募から運営開始までの流れ

応募

↓

抽選

↓

当選者へご連絡

↓

お打ち合わせ

↓

契約

↓

設営・運営開始



株式会社Good Spaceが目指す空室の未来

空室を単なる未稼働の部屋ではなく、人と事業と体験が集まる「価値創出の拠点」へと再定義します。空室が収益を生み、その収益が新しい挑戦とつながりを生み、街と資産の価値を高めていく。

GSは、そんな循環型の空室活用モデルを社会に広げていきます。

そして今回、その第一歩となる実証パートナーを募集します。



「空室をどう活かせばいいかわからない」

「通常の賃貸では収益性が合わない」

「新しい活用モデルを試してみたい」



そんなオーナー様・管理会社様にこそ、ご参加いただきたい取り組みです。

初期費用ゼロ・運営はすべてGSが担当。

物件の可能性を、私たちと一緒に最大化してみませんか。

応募はこちら :https://forms.gle/hg1nhgivV251PG8BA

株式会社Good Spaceについて

株式会社Good Spaceは「シェアリングエコノミーで日本に活力を与え、豊かな社会をつくる」という理念のもと、2022年11月に設立。わずか2年で管理物件数330件を突破し、迅速な物件契約・運営開始（最短3日）を実現。民泊事業もスタートし、シェアリングエコノミーのさらなる拡大に挑戦中です。

主な事業内容

1. レンタルスペース・民泊運営代行

2. 投資家向けレンタルスペース・民泊投資提案

3. シェアハウス運営管理

【重要】当社と類似社名の企業についてのご案内

『株式会社Good Space』

当社と類似した名称の企業が複数存在しております。サービス内容や運営体制において当社と異なる場合がございますので、ご利用の際は当社公式サイトや連絡先をご確認のうえ、お間違えのないようご注意ください。

ご不明点やご相談は、公式窓口までお気軽にお問い合わせください。