[開催決定] 舞台型アワード[FOOT HEALTH AWARDS 2026] --- 医療×エンターテインメントで「足の健康」を社会へ

SOL＆Co.株式会社

足と歩行の健康に貢献する商品・サービスを表彰する「FOOT HEALTH AWARDS」。

第３回目となる2026年大会は、“医療とエンターテインメントが融合した"舞台型アワード”として生まれ変わります。

2026年大会の最大の特徴

最終審査に進んだ各部門の商品・サービスは、プロの脚本家・俳優陣が、開発秘話や商品に込められた想いをヒアリングし、プレゼンテーションそのものを“演劇”として表現します。

舞台の総合プロデュースは、「劇団東京マハロ」主宰の矢島弘一氏。

どんな舞台になるのか、幕が上がるまで誰にもわかりません。

観る側も、参加する側も、ワクワクする … それが、FOOT HEALTH AWARDS 2026です。

なぜ「演劇」なのか

医療は、本来感動的な物語に満ちています。

けれど、その多くは専門用語の奥に埋もれたまま。

表現の力で、想いを、記憶に変える。医療を"体験"として届けるために、私たちは舞台を選びました。

審査員には豪華な顔ぶれが集結

俳優の竹下景子さん、タレント・女優の榊原郁恵さん、元陸上競技選手の為末大さん、サッカー元日本代表の福西崇史さんをはじめ、各界を代表する多彩な分野の方々が名を連ねます。さらに、医療現場からは下北沢病院(https://shimokitazawa-hp.or.jp)の医師・看護師・栄養士・薬剤師など全職員が審査員として加わります。

開催地は「演劇の街・下北沢」を象徴する本多劇場

2024年大会2025年大会過去大会での、エントリー企業のプレゼンテーション

2026年大会の舞台は、数多くの新進気鋭アーティストを育んできた43年もの歴史をもつ本多劇場。医療という社会性の高いテーマをエンターテインメントの力で、「伝わる体験」「記憶に残る時間」へと昇華することを目指します。

この日、この場所、この瞬間にしか生まれないステージ。

どんな物語が描かれるのかは、ぜひ当日、劇場でご体感ください。

エントリーから受賞までの流れ（全4ステップ）

一次審査

医師・理学療法士・看護師による書類審査

二次審査

サンプルや具体的な資料をもとに専門的評価

演劇化

各部門の優勝アイテムを決定。その後、脚本家が開発秘話を物語に

最終審査（本多劇場・5月31日（日））

舞台型プレゼンテーションでグランプリ決定

参加企業・団体のメリット

・ 医療従事者による客観的評価コメント（一次審査通過した企業のみ）

・ プロによる"物語化されたプレゼンテーション"

・ プレスリリース配信で新たな層へリーチ

FOOT HEALTH AWARDSが目指す未来

FOOT HEALTH AWARDSが目指すのは、足の健康を"医療行為"にとどめず、生活に根づく文化として育てていくこと。

人生100年時代、最後まで自分の足で歩ける社会へ。その第一歩を私たちは舞台から始めます。

【開催概要】

名称：FOOT HEALTH AWARDS 2026

最終審査・表彰式：2026年5月31日（日）18:30～20:30

会場：本多劇場（東京都世田谷区下北沢）

部門：美容健康部門／スポーツ部門／取組活動部門

応募期間：2025年11月1日（土）～2026年1月31日（土）

主催：be Foot Lab.(SOL＆Co.株式会社運営)

協力：本多劇場グループ/東京マハロ

協賛：

【本件に関するお問い合わせ】

FOOT HEALTH AWARDS事務局

担当：西田 mnishida@shimokitazawa-hp.or.jp



応募・協賛についての詳細は公式HPをご確認ください。

公式HPはこちらから(https://foothealthawards.com)