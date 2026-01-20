【資料公開】急成長中のコスメブランド「Wonjungyo」がAI導入で工数80%削減に成功。”マーケティングの裏側”を支える仕組みとは

株式会社ガラパゴス

AIトランスフォーメーションで業務改革を支援する株式会社ガラパゴス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中平健太）は、コスメブランド『Wonjungyo（ウォンジョンヨ）』や『&be（アンドビー）』などを手がける株式会社Rainmakers（以下「Rainmakers」）のAI導入事例をまとめたホワイトペーパー【話題のコスメブランド『Wonjungyo』の急成長を支える、AIワークフロー】を公開いたしました。

【背景と課題：急成長ブランドを蝕む“見えない運用負荷”】

SNSマーケティングの主戦場が静止画から動画へ移る中、ヒットブランドを次々と手がけるRainmakersでは、事業の急成長に比例して「動画クリエイティブの制作・チェック業務」が爆発的に増加していました。

インフルエンサー施策等の動画数は月間1,500本を超え、薬機法やブランド規定に基づき表現の確認業務が現場を圧迫。制作・チェック・差し戻しといった“見えない運用負荷”が、マーケティング施策のスピードを鈍らせるだけではなく、品質やコンプライアンスのリスクを高める要因となっていました。

【解決の鍵はAIの活用：現場の運用を変えずに、「守り」を自動化する】

この課題に対し、Rainmakersとガラパゴスが構築したのは、「現場が新しいツールを覚える必要のない仕組み（オペレーティブAI）」でした。

現場の作業は、入力の手間がかかるチャット型AIへのプロンプト指示ではなく、使い慣れた「Googleスプレッドシート」に動画URLを貼り付けるのみ。裏側でAIが起動し、自動的に広告表現およびレギュレーションのチェックを行うワークフローを実装しました。

単なる「制作の効率化」にとどまらず、増え続けるクリエイティブを安全かつ高速に処理する仕組みを構築したことにより、以下の成果を実現しています。

工数80%削減：1日5時間かかっていた確認業務を1時間に圧縮

物理的限界の突破：少数精鋭体制のまま、月1,500本規模のチェックを完遂

質の転換：浮いたリソースを「攻め」の企画業務へ投資し、ブランド成長を加速

【本ホワイトペーパーで得られる知見】

本資料では、上記の成果を実現した「急成長を続ける組織の運用実態」について、以下の観点から紐解きます。

【このような方におすすめ】

- 「急成長ブランドほど制作が詰まる」理由：ボトルネックの発生源と、放置してはいけない理由- AI活用の設計思想：なぜ「効率化」ではなく「品質とコンプラを担保する仕組み」を目指すべきなのか- 現場定着の条件：現場の運用を変えずに、AIを裏側へ組み込むための「オペレーティブAI」の考え方- ミスできない領域での活用：広告審査対応・広告表現チェックにおける人とAIの役割分担と進め方

【マーケティング・ブランド責任者】：工数削減にとどまらず、広告クオリティと施策スピードを同時に引き上げ、事業成長を実現したい方

【組織マネジメント層】：少数精鋭の体制を維持したまま、人が介在せずとも業務が回る「スケーラブルな仕組み」を作りたい方

【DX推進・AI推進担当者】：生成AI導入後に「結局、人の確認作業が増えた」「現場に定着しない」という壁に直面し、具体的な解決策を探している方

【法務・品質管理部門】：リスク管理の観点から、ヒューマンエラーを防ぎつつAIによる運用効率化を実現する手法を学びたい方

スムーズなAI導入のためには、現場に新たな負担をかけないことが重要です。ツール導入で終わらせず、事業成長を支える『インフラとしてのAI』の設計図を、ぜひ本資料でご覧ください。

【ホワイトペーパー概要】

公開日：2026年1月8日

形式：PDF（無料ダウンロード）

ホワイトペーパーダウンロードURL：https://ai.glpgs.com/documents/wp-01/

【Galapagos AI サービス概要】

Galapagos AIは、10年以上のAI研究開発と自社での大規模AI変革実績を基盤に、業務に特化したAIプロセス構築を支援するサービスです。マーケ・営業・制作・バックオフィスなど多様な業務を、独自のAI基盤と高度なプロンプト開発力で自動化し、工数削減・精度向上を実現。AIソリューション、プロダクト、AI人材レンタル、研修、AI BPOまで一気通貫で提供し、現場に根付くAI活用を推進します。

▼詳細

株式会社ガラパゴス サービスサイト(https://glpgs.com/service/ai/)

【株式会社ガラパゴスについて】

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。業務特化型AI開発・活用支援サービス「Galapagos AI」と 広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

▼リンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス採用サイト(https://glpgs.com/)

本件に関するお問い合わせ先株式会社ガラパゴス お問い合わせフォーム：https://glpgs.com/contact/