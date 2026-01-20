甘酸っぱいいちごとコク深いミルクのマリアージュで、本格的な“いちごミルク”を再現！　クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』　1月20日(火)より期間限定新発売！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』を1月20日(火)より期間限定にて全国で新発売します。

本商品は、本格的ないちごミルクを表現した、いちごとミルクそれぞれの素材感やマリアージュを楽しめるクリスピーサンドです。気分が上がるような可愛らしい色合いで、見た目からも幸福感に浸れるようなクリスピーサンドをお届けします。

開発担当者が語る商品の裏側！

～クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』篇～

■いちごとミルクのマリアージュと見た目のコントラストが楽しめるクリスピーサンド

毎年、年明けから苺をテーマにした華やかなスイーツが市場を盛り上げる中、ハーゲンダッツ ジャパンもいちごミルクを表現した新商品を投入し、一足先に春が感じられる味わいをお届けします。本製品は、生乳感のあるミルクアイスクリームの中に甘酸っぱいいちごソースを加え、パステルカラーが可愛らしいいちごコーティングで包み、真っ白なウエハースで包みました。いちごとミルクの味わいの変化と、見た目のコントラストにこだわった贅沢感のあるクリスピーサンドをお楽しみください。

★こだわりポイント１.…コク深くすっきりとした後味のミルクアイスクリーム

ミルクアイスクリームは、生乳感を味わえるように、乳製品、砂糖、卵黄、塩のシンプルな4つの素材のみで仕上げています。ひとくち食べると生乳の味わいがふわっと広がる、コク深さと余韻のある味わいをご堪能ください。

★こだわりポイント２.…果肉感がありフルーティーないちごソース

アイスクリームの中には、甘酸っぱくフルーティーな味わいのいちごソースを加えました。ミルクの白色に映える赤い果肉の苺を使用し、甘さと酸味のバランスにこだわりました。さらに果肉のカットサイズにこだわることで、苺本来の素材感のあるソースに仕上げました。

★こだわりポイント３.…真っ白なウエハースとパステルカラーのいちごコーティング

ミルクを想起させる真っ白なウエハースは、クリスピーサンドならではのサクサクとした食感をお楽しみいただけます。またいちごコーティングは、いちごとミルクが混ざり合ったときの優しい味わいを表現しました。淡いパステルピンクに仕上げたことで、可愛らしい見た目もお楽しみいただけます。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/rich-strawberry-milk/

■商品情報

【商 品 名】 ハーゲンダッツ クリスピーサンド 『贅沢いちごミルク』（期間限定）

【種 類 別】 アイスクリーム

【成 分】 無脂乳固形分 8.5％ 、乳脂肪分 12.5％、卵脂肪分 0.4％、果汁・果肉 6%

【原材料名】 ホワイトチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、

ストロベリーソース、ウエハース、砂糖、加糖練乳、ミルクコーチング

（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、卵黄、ストロベリーパウダー、

食塩／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

【内 容 量】 60ml

【価 格】 351円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2026年1月20日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他