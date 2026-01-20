ノンフラワー商品（はるさめ・米めん） 価格改定のお知らせ　２０２６年５月１日（金）出荷分より

エースコック株式会社

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 社長：村岡寛人）は、ノンフラワー商品（はるさめ・米めん）の価格を、２０２６年５月１日（金）の出荷分より改定いたします。

昨今、原材料費およびエネルギー費の高騰に加え、物流費や人件費の上昇が続いております。このような厳しい環境の中、弊社といたしましても、可能な限りの自助努力を重ねてまいりましたが、現行価格を維持したままでは、安定した品質を維持し続けることが極めて困難な状況となりました。

つきましては、今後も安全・安心で高品質な商品をお客様に提供し続けるため、やむを得ず価格改定を実施させていただくことといたしました。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

これからも私たちの使命である「Cook happiness ～おいしい しあわせ つくりたい～」の下、高品質で安全・安心な商品の提供を最優先に考え精進してまいりますので、今後とも弊社商品への変わらぬご愛顧をいただきますようお願い申し上げます。

1. 価格改定日

２０２６年５月１日（金）出荷分より

2. 価格改定率

希望小売価格（税抜）の約８～１０％

※オープン価格商品には希望小売価格の設定はありません。

3. 主な対象商品