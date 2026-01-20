【1/27(火)～1/28(水)】オンラインセミナー『検索環境が激変した今、SEOで何を追うべきか？AI時代のKPI・モニタリング指標』開催
株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年月27日（火）～28日（水）にオンラインセミナー『検索環境が激変した今、SEOで何を追うべきか？AI時代のKPI・モニタリング指標』を開催いたします。
生成AIの普及により、検索体験は大きく変わり始めています。
検索順位や流入数などを追ってきた従来のSEO指標だけでは、Webサイトのパフォーマンスを正しく捉えづらくなっているのが実情です。
「このまま従来のKPIで良いのか」
「AI検索最適化（GEO/LLMO）に取り組むなら、何を成果として追うべきなのか」
そうした問いに明確な答えを持てず、施策が滞ったり、手応えのないまま進めていたりするケースも少なくありません。
AI検索最適化は指標設計を誤ると、成果が見えないだけでなく、AIによるブランド言及数や回答の質を把握できず、商談機会の損失、ブランド毀損などにつながる可能性があります。
本セミナーでは、SEOとAI検索最適化の目的や役割を整理したうえで、いま設計すべきKPI・モニタリング指標を具体的に解説します。
＜セミナー概要＞
開催日時：
2026年1月27日（火）12:00～13:00
2026年1月28日（水）12:00～13:00 ※アーカイブ配信
参加費：無料
開催方法：オンライン
＜登壇者情報＞
株式会社CINC
マーケティングDX事業本部 サクセスプロデュース部 マネージャー
尾崎 篤志
株式会社CINC（旧社名：Core）創業3年目から参画。 入社時から一貫してマーケティングコンサルタントを務め、 toBtoC問わず数々のクライアントのコンサルティングを経験し、 WebサイトのSEOやCVR改善、またマーケティング上流からの提案も幅広く行う。 現在はセールスを担当しながら、マネジメントも行う。
＜アジェンダ＞
- 生成AIの台頭で、そもそもSEOはどうなった？
- AI検索時代におけるKPI・モニタリング指標設計
└SEO
└AI検索最適化（GEO／LLMO）
- まとめ
＜こんな方におすすめ＞
- 従来のSEOを継続すべきか迷っている方
- AI検索最適化が必要だと感じているが、どう動き出せばよいかわからない方
- AI検索最適化について関心がある方
＜お申込み方法＞
下記URLよりお申し込みをお願いいたします。
※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。
https://keywordmap-cinc-seminar.v2.nex-pro.com/campaign/89851/apply
＜ご参考＞
CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。
ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。
■ SEOツール
Keywordmap：https://keywordmap.jp/
■ コンサルティングサービス
SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/
AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting
＜会社概要＞
CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。
会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）
代表者：代表取締役社長 石松友典
設立：2014年4月
本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階
事業内容：
（１）ソリューション事業
（２）アナリティクス事業
（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）
会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp
採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/
運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/
Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/