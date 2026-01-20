山鉾巡行を目の前で鑑賞する1日5組限定「ラウンジ貸切宿泊プラン」販売開始

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都（所在地：京都市中京区船屋町420、総支配人：友田 貴久）は、2026年7月に開催される祇園祭の山鉾巡行を目の前で鑑賞できる、1日5組限定「ラウンジ貸切宿泊プラン」の販売を2026年1月20日（火)より、開始いたしました。



貸切会場は、ホテル2Fにある宿泊者用ラウンジの中でベランダを備えた「TERRACE」スペース。ベランダに出て、風や空気を感じながら、コンチキチンと青空に響き渡る祇園囃子とともに美しい山鉾を臨場感たっぷりにご鑑賞いただけます。また、室内ではドリンクを飲みながら涼しく快適に観覧することもでき、特別な京都の夏をお楽しみいただけます。

国の重要無形民俗文化財に指定されており、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産にも登録されている「祇園祭」は、日本三大祭りの一つにも数えられ、7月1日から31日までの1か月間行われます。 前祭巡行は、四条烏丸を出発し、長刀鉾を先頭に23基の豪華絢爛「動く美術館」とも呼ばれる山鉾が碁盤の目の京都の町を練り歩く様子が最大の見どころです。ホテル前を通る御池通は、京都市を東西に横断する主要な通りの一つで、方向転換する「辻回し」が行われる京都市役所前から約700ｍもの1本道を山鉾が連なる様を見る眺めが壮観です。

【1日5組限定 ラウンジ貸切宿泊プランの概要】

販売開始：2026年1月20日(火) 11:30～

＜前祭＞

宿泊日程：2026年7月16日(木)～２連泊

食 事：なし

料 金：1泊あたりの1名様料金

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39557/table/1226_1_1126e169764b512cc44f412e53b4fbc8.jpg?v=202601201251 ]

プラン特典：ラウンジ「TERRACE」貸切スペースの利用：7月17日 10:30～12:30

＜後祭＞

宿泊日程：2026年7月23日(木) 1泊

食 事：なし

料 金：1泊あたりの1名様料金

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39557/table/1226_2_7d1a4e4d4ccc0433a9c43eebde7c364a.jpg?v=202601201251 ]

プラン特典：ラウンジ「TERRACE」貸切スペースの利用：7月24日 9:30～11:00

12:00レイトチェックアウト(通常11:00)

予約・詳細：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/kyoto/news/6hqftxo3mj/

本プランには、下記の内容が含まれております。

〇宿泊者用ラウンジ「アイコニックラウンジ」のご利用

営業時間 10:00~21:00

・リフレッシュメント 10:00~14:00

・アフタヌーン 14:00~17:00

・カクテル 17:00~21:00 （フード L.O.20:30)

〇大浴場のご利用（15:00～26:00、6:00～10:00）

※料金には消費税・サービス料が含まれます。別途現地にて、京都府宿泊税を申し受けます。

※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

宿泊者用ラウンジ「TERRACE」宿泊者用ラウンジ「TERRACE」スーペリアプレミアム

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都について

「祇園祭」で山鉾巡行が行われる京都の目抜き通り、御池通に面したホテルです。シンプルで洗練されたデザインの客室は、柔らかな光と相まって優雅なひとときを演出。宿泊者様全員がご利用いただけるラウンジでは、「サダハル・アオキ・パリ 烏丸御池店」のスイーツを楽しむアフタヌーンティーやカクテルタイムなど、充実したフードプレゼンテーションをご提供します。

所在地：京都市中京区船屋町420

客 室 数：125室

館内施設：レストラン、バー、パティスリー、宿泊者用ラウンジ、大浴場

アクセス：京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅 （1番出口） 徒歩約2分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/kyoto/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。