ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535) は、弊社へのご理解促進を目的として、2026年2月9日（月）20時00分より、個人投資家様に向けたオンライン決算説明会を開催いたします。

説明会では、代表中西が登壇し、2026年3月期第3四半期の業績説明や、DX推進事業やDX不動産事業に関する事業の詳細、2026年3月期の業績予想に対しての進捗について詳しくご説明させていただく予定です。

主催：ミガロホールディングス株式会社

開催日時：2026年2月9日（月） 20：00～21：00（予定）

開催形式：オンライン開催

新規でご参加する方は、下記URLよりお申し込みをお願いいたします。

１度登録された方の再登録は必要なく、ZOOMのURLを開催までにお送りいたします。

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

所在地 ：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

代表者 ：代表取締役社長 中西 聖

上場市場 ：東京証券取引所プライム市場

事業内容 ：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

会社HP ： https://www.migalo.co.jp/