英国の名門校が今年も来日！イギリス ボーディングスクール EXPO 2026　3/7東京・3/8大阪開催

英国の名門ボーディングスクール18校が来日する留学イベント「イギリス ボーディングスクール EXPO 2026」が、2026年3月7日（土）に東京・ミッドタウン八重洲、8日（日）に大阪・ヒルトン大阪にて開催されます。本イベントは、メトロポリス エデュケーション（本社：イギリス・クロイドン）が主催し、イギリス留学専門コンサルタントの渡邊オフィス（本社：東京都中野区、代表取締役：渡邊和子）が共催します。会場では、来日校の担当者と直接対話しながら、留学や進学に関する最新情報を得ることができます。さらに今回は、来日校の卒業生から実際の学校生活や留学経験について直接話を聞く機会も用意されています。

近年、グローバル化の進展や大学入試制度の多様化を背景に、早期から海外で学ぶ選択肢としてイギリスのボーディングスクールへの関心が高まっています。一方で、インターネットやSNSの普及により学校ごとの教育方針やカリキュラム、入学条件などの情報量は飛躍的に増えたものの、その内容の正確さや自分にとって本当に必要な情報を見極めることは、保護者やお子様にとって決して容易ではありません。こうした状況を受け、学校の担当者と直接対話しながら、信頼性の高い最新情報を整理して提供する場として、本イベントは2023年より継続して開催してきました。4回目の開催となる2026年は、これまでの来場者からの高い評価を踏まえ、引き続き東京・大阪の2都市で実施し、より多くの方にイギリス教育への理解を深めていただくことを目的としています。

開催概要

イベント名：イギリス ボーディングスクール EXPO 2026

日時：

2026年3月7日（土）10:00～16:00

2026年3月8日（日）14:00～18:00

会場：

【東京】東京ミッドタウン八重洲 カンファレンス（イベントスペース）

【大阪】ヒルトン大阪

内容：

- 英国の名門ボーディングスクール18校による留学・進学相談会- 学校担当者との個別相談、学校紹介、最新の英国教育情報の提供

対象：英国の小学校・中学校・高校への留学を検討しているお子様およびその保護者

主催：メトロポリス エデュケーション

共催：渡邊オフィス

参加申し込みについて

参加料は無料、事前予約制です。以下、渡邊オフィス公式サイトにてお申し込みください。

https://woffice.jp/event/event-6775/

※締切は 3月6日（金）17:00です。

※締切前に定員に達した場合は、その時点で受付終了となります。予めご了承ください。

参加校について

共学、男子、女子の小学校（プレップスクール）から中高一貫校（シニアスクール）まで、幅広い層を対象にした18校。会場では18校の代表者が、サマースクールからGCSEコース、Aレベル、IB、奨学金入試に至るまで、多彩な留学プログラムについて直接ご相談をお受けします。

メトロポリス エデュケーションとは

メトロポリス エデュケーション（Metropolis Education）はイギリスの私立校教育を専門としたコンサルティング企業です。本社はイギリス・クロイドンにあり、主にイギリスの私立校へのマーケティング・採用のアドバイスから、世界各国でイギリス教育のプロモーション活動をしています。

渡邊オフィスとは

渡邊オフィスはイギリスのボーディングスクール留学を専門とする教育コンサルティング企業です。創業から約50年間、小学生、中学生、高校生を対象としたイギリス留学のみに特化しています。一人一人に合った学校選びをモットーに、イギリス全土にあるボーディングスクール約440校から選定。これまで留学生が合格＆入学したボーディングスクールは200校以上。ボーディングスクール受験から大学入学までをトータルサポートします。

会社概要

