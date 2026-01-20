【ラグナロクオンライン】「夢幻の迷宮～ゲフェン地下大空洞～」に新メモリアルダンジョン「亜空の迷宮」登場！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「夢幻の迷宮～ゲフェン地下大空洞～」に新メモリアルダンジョン「亜空の迷宮」登場！

https://goe.bz/illusionlabyrinth2601

2026年1月20日（火）定期メンテナンス終了後、魔法の都市「ゲフェン」の地下に出現した巨大な迷宮「夢幻の迷宮」に新しいメモリアルダンジョン「亜空の迷宮」が登場いたします。

BaseLv275、JobLv60以上の条件を満たした4次職・拡張4次職であれば、誰でも挑戦出来るダンジョンです。

「亜空の迷宮」では迷宮ガイドを雇用できず、また、ダンジョンの進行速度によって最後に戦うボスが変化する特徴があります。出現する一部のモンスターを倒すと、「アナザー」シリーズの装備をドロップすることがあります。

果たして、このダンジョンをクリアする冒険者は現れるのでしょうか。我こそはと思う冒険者の方は、仲間を募ってチャレンジしてみてください！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2059_1_82f66ca3c0b92555fcff65ec5b8bad65.jpg?v=202601200321 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴ

タイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.