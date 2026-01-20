「舌打ち」「鼻で笑う」が約8割で最多。組織の生産性を下げるハラスメントの芽『インシビリティ』に関する、ビジネスパーソン約9,000人調査の結果を公開

株式会社エデュテイメントプラネット

株式会社エデュテイメントプラネット（本社：東京都杉並区 代表取締役 柳田 善弘）は、同社の提供するeラーニング教材「【標準レッスン】ハラスメント防止研修2025」で実施したアンケートについて、最終集計・分析を実施しました。

GRONIA plus「最も多くの人が「インシビリティだ」と感じるのは、「舌打ちや鼻で笑うなど、見下した態度をとる」言動という結果に。」へ

1.集計結果―インシビリティだと思う言動ランキング

Q. ハラスメントとはいえないものの、ビジネスシーンにおいてイラっとさせられる（相手をイラっとさせる）言動を「インシビリティな言動」といいます。

あなたが「インシビリティな言動」だと感じるものをすべて選んでください。(複数回答可)

株式会社エデュテイメントプラネット提供の「【標準レッスン】ハラスメント防止研修2025」アンケート回答を集計 N=9,034 2025年1月～１１月の間に実施した研修から、有効回答のみを集計

選択肢はハラスメント研究の第一人者である（株）クオレ・シー・キューブ社作成の資料より引用しています

最も多い順から「舌打ち・鼻で笑うなどの人を見下した態度」「無視や仲間外れ」「言い分を聞かない」となり、いずれも70～80％前後と高い回答率となりました。

2. 「インシビリティな言動だと思うもの」グルーピング結果

回答結果をもとに、クラスター分析※を用いて選択肢のグルーピングを行いました。

※クラスター分析＝似た傾向がある選択肢同士をグループにまとめる手法。例：選択肢AとBを同時に選ぶ人が多い場合、AとBは同じグループになる可能性が高い

その結果、大きく4グループに分類できました（グループ名は弊社にて考案）。

≪グルーピング結果≫

アンケートの集計で特にスコアが高かった行為（「見下した態度」「無視や仲間外れ」「言い分を聞かない」）は、「【1】相手を軽んじる・攻撃的な行為群」にグルーピングされました。すなわち、同時に選択した人が多かったと考えられます。総じて「“悪いこと”、”相手を傷つけること“と認識しながらも、行われることがある言動」「繁忙期や余裕がないときに、気が緩んでやってしまいかねない言動」と考えられます。

そのときの組織の雰囲気や忙しさ度合いなどで偶発的に行われてしまう可能性はありますが、インシビリティな言動や態度が積み重なると、組織の雰囲気や業務効率にもマイナスの影響が及びかねません。ハラスメント研修などの知識浸透のほか、従業員へのヒアリングや業務分担・人員配置の見直しなど、組織的な対策が必要と思われる行為です。

また、「【2】相手への無関心を示す行為群」「【3】時間や規律にルーズな行為群」「【4】 相手との距離感が欠如した行為群」に分類された行為については、いずれも「日常習慣や価値観の相違によって起こる行為」が多いと考えられます。行為をする本人は相手を不快にさせる意図はなかったとしても、半数程度の方が「インシビリティな言動」と感じています。対策としては、主に各従業員に対して、職場でのマナーや規律の遵守を促していくことが考えられます。

弊社Webサイトでは、過去のハラスメント体験との結果をクロス集計した、「過去にハラスメントを受けた経験と「インシビリティだと思う言動」の関係性」を示すデータも公開しています。

ぜひご覧ください。

3. 「インシビリティな言動だと思うもの」自由記述より

以下は「インシビリティだと思う言動・行動」にて「その他」を選択した方の自由回答から、一部を抜粋したものです（※）。いわゆる「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」をはじめ、さまざまな記述が散見されました。無意識に行っていた行為が、周囲に不快感を与える・組織の業務遂行に影響を及ぼす可能性が示唆されます。

- 機嫌の悪さを態度に出し、周りの人を委縮させる／ため息が多い- 業務に必要な情報を共有しない- 人格否定を含む注意やコミュニケーション- 大勢の前で（周囲に聴こえるように）指摘やミスの原因追及をする- 「自分の若い頃は…」「私がやっていた時は・・・」など、自分の価値観を押し付ける行為

弊社Webサイトでは、自由回答欄の回答傾向の詳細についても公開しています。ぜひご覧ください。

▼結果についての考察

本結果は、弊社のeラーニングを受講いただいた複数企業様の結果を横断的に集計していますが、どの企業様でも、おおむね同じような項目が上位に来る結果となっています。

「人を見下した態度」「無視や仲間外れ」「言い分を聞かない」などの上位となった項目も、どの組織でも起こりかねないものと思われるため、自社組織で行われていないかどうかを確認することは、ハラスメント防止に向けた有効な一手となりそうです。

また、相手をおとしめる意図なく無意識に行っていた言動についても、周囲に不快感を与え、場合によっては「ハラスメント」と受け止められたり、組織の生産性に影響を及ぼしたりすることも考えられます。

今回の集計・分析結果について、当社のハラスメント防止教育eラーニング監修を務めるクオレ・シー・キューブ社 ご担当者様からのコメント

今回の調査結果は、規模や職種が異なる企業に働いていてもインシビリティな言動の出現や 内容に大きな差がないことを示している大変興味深い内容です。インシビリティな言動１２項 目中８項目は２人に１人は許容範囲内と捉えていることから、それらの言動が恒常的に存在することで、「些細なことだから」「自分さえ我慢すれば」と諦めたり、解決せずに放置していることが示唆されます。

インシビリティな言動の中には、既にパワハラ６類型に記載の「無視・仲間外し」や「個の侵害」の内容も含まれており、頻度や継続期間によってはハラスメントに該当する可能性があります。 また行為が継続することで、人間関係の悪化、ミスや勘違いなどに発展し、ハラスメントの訴えやコンプライアンス違反に繋がることもあります。 お互いを尊重し、大切にするシビリティな言動へ転換させることは、ハラスメントフリー(R)な職場づくりに欠かせないことです。上司部下や同僚同士、取引先など社外の人に対しても、礼節を大切にする関係づくりの取り組みを継続していくことをお勧めいたします。

年度の変わり目などの忙しい時期や、大きな人事異動が行われる時期では、各組織にてインシビリティな言動が増えることも想定されます。

「“ハラスメント”という言葉が一人歩きしているのでは」という風潮もある中、大切なことは「ハラスメントに該当する・しない」でなく、相手や周囲を尊重すること、誰もがハラスメントやインシビリティを「する側・される側」のいずれにもなり得るとの意識であると考えられます。

会社としては、各種ハラスメントの防止を促すための継続的な研修の実施や、アンケートなどを通じた従業員への定期的なヒアリングなど、組織ぐるみで取り組んでいくことが必要と考えられます。

