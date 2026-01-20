姿勢矯正イスのベストセラー アーユル・チェアーが２０周年！

株式会社アーユル・チェアージャパン

株式会社アーユル・チェアー ジャパン （本社：東京都渋谷区 代表取締役：長谷川康之）は、姿勢矯正チェアー「アーユル・チェアー」ブランド２０周年を記念してスツールタイプの特別限定カラー「アイスグレー」を発売いたします。昨年１０月に発売した特別記念モデル「０２（ゼロツー）」や体圧分散マットに続く、２０周年プロジェクトの第３弾となります。

スツールの特別限定カラー「アイスグレー」登場

シンプルで削ぎ落としたデザインが、ダイニングなどにもマッチすると人気のスツールタイプ。

黒よりも柔らかい印象でニュートラルな雰囲気になるアイスグレー。

シートハイは４５cmと４９cmの２種類で、お子様も使えます。２０２６年１月２０日発売。

「アーユル・チェアー」は、世界で初めて「坐骨で座る」をコンセプトとしたイスです。

特許取得の特殊な形状で、骨盤の立った理想的な姿勢を身につけることができます。

大人の腰痛対策やお子様の学習イスとして高い評価を得ており、医師が推奨しています。

また、多くの企業や学校、塾などにも導入されています。

アーユル・チェアー 新・体験型ショールーム（原宿直営店）

東京都渋谷区神宮前3-21-1 プラフロール神宮前 2階

電話：0120-972-725

営業時間：平日 10:00~18:00 土曜 10:00~19:00 （日曜祝日休）