姿勢矯正イスのベストセラー アーユル・チェアーが２０周年！
株式会社アーユル・チェアージャパン
株式会社アーユル・チェアー ジャパン （本社：東京都渋谷区 代表取締役：長谷川康之）は、姿勢矯正チェアー「アーユル・チェアー」ブランド２０周年を記念してスツールタイプの特別限定カラー「アイスグレー」を発売いたします。昨年１０月に発売した特別記念モデル「０２（ゼロツー）」や体圧分散マットに続く、２０周年プロジェクトの第３弾となります。
スツールの特別限定カラー「アイスグレー」登場
シンプルで削ぎ落としたデザインが、ダイニングなどにもマッチすると人気のスツールタイプ。
黒よりも柔らかい印象でニュートラルな雰囲気になるアイスグレー。
シートハイは４５cmと４９cmの２種類で、お子様も使えます。２０２６年１月２０日発売。
「アーユル・チェアー」は、世界で初めて「坐骨で座る」をコンセプトとしたイスです。
特許取得の特殊な形状で、骨盤の立った理想的な姿勢を身につけることができます。
大人の腰痛対策やお子様の学習イスとして高い評価を得ており、医師が推奨しています。
また、多くの企業や学校、塾などにも導入されています。
アーユル・チェアー 新・体験型ショールーム（原宿直営店）
東京都渋谷区神宮前3-21-1 プラフロール神宮前 2階
電話：0120-972-725
営業時間：平日 10:00~18:00 土曜 10:00~19:00 （日曜祝日休）