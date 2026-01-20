「宴会・冠婚葬祭・釣り客にも対応する多彩な魅力」湯けむりの中で味わう、新しい“温泉割烹”のかたち～大阪・大正区「温泉割烹ゆ海らんど」開店1か月、個室宴会・魚捌きサービスも開始～」

株式会社Mare

その場でお魚渡したら巧みな技で姿造りに

釣れた魚を持ち込んで温泉に入って温まった後に食べられる施設

■ 釣った魚を「温泉のあと」に味わえる、新しい体験型サービス

温泉割烹ゆ海らんどでは、釣りを楽しんだあとにそのまま立ち寄れる

「魚捌きサービス」を新たに開始しました。

お客様が自ら釣った魚を持ち込み、

まず温泉に入って体を温め→湯上がりまでに料理人が魚を捌き、→刺身や盛り合わせで味わう

という、

「釣る → 温まる → 食べる」

釣り人には最高の体験ができる、他にはない温泉割烹体験を提供しています。

魚捌き料金は

基本1匹500円（1kgまで）～サイズ量により要相談

刺身盛りでの提供も 1,000円 と、釣り初心者からベテランまで気軽に利用できる価格設定。

更に！余ったお魚を1000円／ｋｇで買い取るといったサービスも展開！（量などは要相談・可食部限定）

釣り帰りのリフレッシュはもちろん、「自分の魚をプロに捌いてもらい、その場で食べる」という体験は家族連れや観光客からも注目を集めています。

※取材の場合は 魚捌きの様子、温泉入浴、提供シーンまで撮影可能です。

体験取材・持ち込み企画も歓迎しております。

温泉水で引いただしが、料理を進化させる

大阪市大正区・こうわの湯館内にて、2025年12月7日にオープンした

「温泉割烹 ゆ海らんど」が、年末年始を通して多くのお客様にご利用いただき、連日賑わいを見せています。

当店は「温泉×和食」をテーマに、温泉水を料理に活かした“温泉割烹”という新しいスタイルを提案。湯上がりの一杯から、家族連れ、宴会、法事まで、幅広いシーンでご利用いただいています。

ゆ海らんど最大の特徴は、温泉水を使用したお出汁。

ミネラルを含む温泉水を使うことで、角の取れたまろやかな味わいになり、魚・野菜・肉それぞれの旨味をより引き立てます。（注：こうわの湯の源泉は飲用ではないので、飲用の温泉水を使っています）

オープン後も試行錯誤を重ね、現在は出汁の配合・仕込みをさらに進化させ、メニュー数も拡充。

「出汁が美味しい」「最後まで飲み干してしまう」といった声を多くいただいています新たに登場した 日替わり御膳 は、和食調理師免許を持つ 山本料理長 が毎日仕込む本格派。

本日のお任せ膳1580円税込み選べる3種の鍋コース3900円（宴会要予約）

子ども達も笑顔に。温泉ならではの体験型サービス

温泉たまご作り体験

館内の「温泉たまご場」 での温泉たまご作りは大人気。

小学生以下のお子様は無料

自分で温泉たまごを作り、湯上がりにその場で食べられる体験

さらに年末年始には、

総本数2,000本のチューペットを“お年玉”として配布し、多くのご家族に喜ばれました

冠婚葬祭に向いた純和個室の利用が出来ます

個室完備。宴会・冠婚葬祭・法事にも対応

店内には 和個室を2部屋 ご用意。

宴会・新年会

冠婚葬祭・法事

ご家族の集まり

など、ゆっくり過ごせる座敷空間としてご利用いただけます。

和室はテーブル使用にも出来て便利です

現在は

入泉チケット付き宴会コース

の受付も開始し、「温泉＋食事」を一体で楽しめるプランが今月から受付スタートします。

※ 温泉に入らず お食事のみの利用も可能 です

お客様の声を受けて“価格を一新”より使いやすい店へ

飲みもメニュー 温泉施設で破格の390円ビール

地域のお客様からの声を受け、2026年より価格体系を全面的に見直しました。

実質全商品 約10％の値下げ を実施

さらに、

ビール：390円（税込429円）

キッズドリンクバー：税込300円

└ 食事セット時は 税込150円

と、風呂上がりに気軽に立ち寄れる価格帯を実現。

「お風呂の後、もう一杯」「家族で安心して使える」と好評です

広々とした店内でゆっくりお食事を楽しめる空間天然温泉で整ってからのビールは格別

木の温もりを感じる店内は、まるで小さな旅館に足を踏み入れたような落ち着いた空間。やわらかな照明が和の設えを引き立て、湯上がりの体に心地よく寄り添います。座敷席と和個室を備え、家族の食事から宴会、法事まで幅広く対応。温泉の余韻をそのままに、ゆったりと料理を楽しめる“温泉割烹”ならではの特別な時間が流れています。

【店舗概要】 株式会社詳細

天然温泉こうわの湯施設内にあります

店名：温泉割烹 ゆ海らんど

所在地：大阪府大阪市大正区（こうわの湯 館内）

開店日：2025年12月7日

営業形態：温泉利用あり／食事のみ利用可

個室：和個室2室完備

電話：070-2209-7166

住所：〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島1丁目23-85

アクセス：JR・地下鉄「大正駅」より大阪シティバス［鶴町四丁目行き］乗車 約 10分「千島」バス停下車 徒歩すぐ

駐車場あり（こうわの湯 駐車場利用可）

営業時間：10:00～22:00 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日：火曜日・第2第4水曜日

座席数：128席

URL：https://yukailand.com/

https://www.tiktok.com/@onsenkappou?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@onsenkappou?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

本社説明文

【会社概要】

社名：株式会社ランド

本社所在地：大阪市北区西天満5丁目6-10 富田町パークビル409号

代表取締役：山名 孝明