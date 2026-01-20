「宴会・冠婚葬祭・釣り客にも対応する多彩な魅力」湯けむりの中で味わう、新しい“温泉割烹”のかたち～大阪・大正区「温泉割烹ゆ海らんど」開店1か月、個室宴会・魚捌きサービスも開始～」
その場でお魚渡したら巧みな技で姿造りに
釣れた魚を持ち込んで温泉に入って温まった後に食べられる施設
■ 釣った魚を「温泉のあと」に味わえる、新しい体験型サービス
温泉割烹ゆ海らんどでは、釣りを楽しんだあとにそのまま立ち寄れる
「魚捌きサービス」を新たに開始しました。
お客様が自ら釣った魚を持ち込み、
まず温泉に入って体を温め→湯上がりまでに料理人が魚を捌き、→刺身や盛り合わせで味わう
という、
「釣る → 温まる → 食べる」
釣り人には最高の体験ができる、他にはない温泉割烹体験を提供しています。
魚捌き料金は
基本1匹500円（1kgまで）～サイズ量により要相談
刺身盛りでの提供も 1,000円 と、釣り初心者からベテランまで気軽に利用できる価格設定。
更に！余ったお魚を1000円／ｋｇで買い取るといったサービスも展開！（量などは要相談・可食部限定）
釣り帰りのリフレッシュはもちろん、「自分の魚をプロに捌いてもらい、その場で食べる」という体験は家族連れや観光客からも注目を集めています。
※取材の場合は 魚捌きの様子、温泉入浴、提供シーンまで撮影可能です。
体験取材・持ち込み企画も歓迎しております。
温泉水で引いただしが、料理を進化させる
大阪市大正区・こうわの湯館内にて、2025年12月7日にオープンした
「温泉割烹 ゆ海らんど」が、年末年始を通して多くのお客様にご利用いただき、連日賑わいを見せています。
当店は「温泉×和食」をテーマに、温泉水を料理に活かした“温泉割烹”という新しいスタイルを提案。湯上がりの一杯から、家族連れ、宴会、法事まで、幅広いシーンでご利用いただいています。
ゆ海らんど最大の特徴は、温泉水を使用したお出汁。
ミネラルを含む温泉水を使うことで、角の取れたまろやかな味わいになり、魚・野菜・肉それぞれの旨味をより引き立てます。（注：こうわの湯の源泉は飲用ではないので、飲用の温泉水を使っています）
オープン後も試行錯誤を重ね、現在は出汁の配合・仕込みをさらに進化させ、メニュー数も拡充。
「出汁が美味しい」「最後まで飲み干してしまう」といった声を多くいただいています新たに登場した 日替わり御膳 は、和食調理師免許を持つ 山本料理長 が毎日仕込む本格派。
本日のお任せ膳1580円税込み
選べる3種の鍋コース3900円（宴会要予約）
子ども達も笑顔に。温泉ならではの体験型サービス
温泉たまご作り体験
館内の「温泉たまご場」 での温泉たまご作りは大人気。
小学生以下のお子様は無料
自分で温泉たまごを作り、湯上がりにその場で食べられる体験
さらに年末年始には、
総本数2,000本のチューペットを“お年玉”として配布し、多くのご家族に喜ばれました
冠婚葬祭に向いた純和個室の利用が出来ます
個室完備。宴会・冠婚葬祭・法事にも対応
店内には 和個室を2部屋 ご用意。
宴会・新年会
冠婚葬祭・法事
ご家族の集まり
など、ゆっくり過ごせる座敷空間としてご利用いただけます。
和室はテーブル使用にも出来て便利です
現在は
入泉チケット付き宴会コース
の受付も開始し、「温泉＋食事」を一体で楽しめるプランが今月から受付スタートします。
※ 温泉に入らず お食事のみの利用も可能 です
お客様の声を受けて“価格を一新”より使いやすい店へ
飲みもメニュー 温泉施設で破格の390円ビール
地域のお客様からの声を受け、2026年より価格体系を全面的に見直しました。
実質全商品 約10％の値下げ を実施
さらに、
ビール：390円（税込429円）
キッズドリンクバー：税込300円
└ 食事セット時は 税込150円
と、風呂上がりに気軽に立ち寄れる価格帯を実現。
「お風呂の後、もう一杯」「家族で安心して使える」と好評です
広々とした店内でゆっくりお食事を楽しめる空間
天然温泉で整ってからのビールは格別
木の温もりを感じる店内は、まるで小さな旅館に足を踏み入れたような落ち着いた空間。やわらかな照明が和の設えを引き立て、湯上がりの体に心地よく寄り添います。座敷席と和個室を備え、家族の食事から宴会、法事まで幅広く対応。温泉の余韻をそのままに、ゆったりと料理を楽しめる“温泉割烹”ならではの特別な時間が流れています。
【店舗概要】 株式会社詳細
天然温泉こうわの湯施設内にあります
店名：温泉割烹 ゆ海らんど
所在地：大阪府大阪市大正区（こうわの湯 館内）
開店日：2025年12月7日
営業形態：温泉利用あり／食事のみ利用可
個室：和個室2室完備
電話：070-2209-7166
住所：〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島1丁目23-85
アクセス：JR・地下鉄「大正駅」より大阪シティバス［鶴町四丁目行き］乗車 約 10分「千島」バス停下車 徒歩すぐ
駐車場あり（こうわの湯 駐車場利用可）
営業時間：10:00～22:00 ※営業時間は変動する場合がございます。
定休日：火曜日・第2第4水曜日
座席数：128席
URL：https://yukailand.com/
https://www.tiktok.com/@onsenkappou?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@onsenkappou?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
本社説明文
【会社概要】
社名：株式会社ランド
本社所在地：大阪市北区西天満5丁目6-10 富田町パークビル409号
代表取締役：山名 孝明