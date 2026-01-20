Pie Systemsとシブヤスタートアップス、観光テクノロジーで渋谷のインバウンド振興と地域活性化に向けた実証を2月13日に開始

シブヤスタートアップス株式会社

シブヤスタートアップス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田坂 克郎、以下、シブヤスタートアップス）と株式会社Pie Systems Japan（本社：東京都中央区、CEO：水野 博商、以下Pie Systems）は、テクノロジーと文化の実験場としてのフェスティバル「DIG SHIBUYA 2026」（2026年2月13日～15日）において、インバウンドに関連するテクノロジーを活用した地域産業およびイベントの振興に向けた実証「インバウンド・テック・コレクティブ」を開始します。

「インバウンド・テック・コレクティブ」概要

サンフランシスコ発の免税プラットフォームを提供するスタートアップであるPie Systemsと、渋谷区および地域企業によって設立されたスタートアップ支援企業であるシブヤスタートアップスは、DIG SHIBUYAを契機として、インバウンド観光客の利便性向上、地域経済の活性化の推進に向けて連携します。その一環として、本年の「DIG SHIBUYA 2026」において、地域の事業者とスタートアップが連携した観光テクノロジーの実証「インバウンド・テック・コレクティブ」を協力して実施します。

本実証は、観光分野のテクノロジーを活用して、地域の産業やイベントをエンパワーメントすることを目的としています。具体的には、Pie Systemsのプロダクトを活用した以下の取組を実施する予定です。

- 地域の事業者支援: Pie Systemsのテクノロジーを活用し、インバウンド観光客と地域の事業者をつなぎ、地域の小売店舗等におけるインバウンド消費の促進- ナイトタイムエコノミーの情報発信: いわゆる夜間経済活動の活性化に向けた情報発信の支援- 地域イベント情報の提供: DIG SHIBUYA関連の情報をインバウンド観光客にリアルタイム性高く届ける仕組み。インバウンド向けの調査アンケートの実施

これらの施策を通じた情報発信や得られるアンケートデータ等は、今後のインバウンドにおける産業活性化や課題解決のための重要な要素となります。

背景と目的

観光産業の成長に向けて、高付加価値な観光エリアづくりと地域誘客、地域の関連事業や経済の活性化などの課題解決は、日本の都市が直面する重要なテーマです。本実証実験は、革新的なスタートアップと地域の関係者が連携し、テクノロジーを用いることで、これらの課題の解決につなげ、インバウンド旅行者の受け入れ態勢を強化する取組の先駆けとなることを目指します。

シブヤスタートアップスは、渋谷という都市を舞台に、革新的なアイデアを持つスタートアップを支援しています。この度、シリコンバレー生まれ、日本で地域とともに成長するスタートアップであるPie Systemsとの連携を通じて、グローバルな視点と最先端のテクノロジーを渋谷の地域課題解決に活かします。

「インバウンド・テック・コレクティブ」について

「DIG SHIBUYA 2026」において、地域ビジネスとスタートアップが連携し、インバウンド観光に関するテクノロジー実証「インバウンド・テック・コレクティブ」を行います。

インバウンド・マーケティング

こうした取組とあわせて、2026年2月1(日)から3月31日(火)にかけて、渋谷エリアにおいて、インバウンド観光客の滞在フェーズ（旅ナカ）にダイレクトに働きかけるインバウンド・マーケティングの実証を実施いたします。

従来、日本滞在中の旅行者に直接アプローチし、リアルタイムで来店を促すことができるマーケティング手法は極めて限られていました。本施策では、期間中に「PIE VAT」アプリ内に開設するエリア特設ページと、クーポン提供機能「PIE VAT Offers」を連動させることで、リアルタイム性高く、訪日旅行者に対し興味・関心に基づいた店舗等の情報提供と特典付与などを可能にします。

本実証を通じ、デジタル技術を活用してインバウンド観光客と地域の事業者をつなぎ、「旅ナカ」での消費拡大、および加盟店のインバウンド集客における課題解決を実証し、地域エリアの観光消費活性化を目指します。

Pie Systemsについて

Pie Systemsは、サンフランシスコを拠点とするスタートアップで、免税手続きのデジタル化プラットフォームを提供し、インバウンド消費の利便性向上に貢献しています。

＜会社概要＞

社 名：株式会社Pie Systems Japan

所在地：東京都中央区銀座6丁目10－1 GINZA SIX 13F

代表者：CEO 水野 博商

事業内容：訪日観光客向け免税ソリューション「PIE VAT」の開発・提供

URL：https://pievat.com/japan

シブヤスタートアップス株式会社について

シブヤスタートアップスは、渋谷に国際的なスタートアップ・コミュニティーを誕生させ、育むことを目的に、渋谷区、東急株式会社、東急不動産株式会社、GMOインターネットグループ株式会社からの出資により2023年2月に設立されました。

日本の強みを活かした事業（推し活・クリエイター・コンテンツIPを含む）、また日本の社会課題 (高齢化社会、物流問題、防災を含む)などの課題に取り組む世界中のアーリーステージスタートアップを対象とし日本進出支援を行うことで、日本のスタートアップエコシステムの構築に貢献することを目指します。

＜会社概要＞

社 名：シブヤスタートアップス株式会社

設 立：令和5年2月

事 業：渋谷区を中心に、社会課題に取り組む世界中のアーリーステージスタートアップへの投資や日本進出支援、それらを対象としたムーブメント・コミュニティ創出

代表取締役：田坂克郎

公式サイト：https://upshibuya.com/ja/

公式Linked IN：https://www.linkedin.com/company/shibuya-startups-kk/



本件に関するお問い合わせ

info@shibuyastartups.com

