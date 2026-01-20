ohpner、中南米のスタートアップを支援する「BVC LATAM IMPACT FUND」へ出資

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井健）は、中南米（ラテンアメリカ）市場のスタートアップを支援するベンチャーキャピタル、B Venture Capital(https://www.bventure.capital/)（以下「BVC」）が運営する「BVC LATAM IMPACT FUND」への出資を実施しました。

中南米市場は、人口6.6億人を抱え、日本の約1.5倍の市場規模を持つ巨大な成長市場です。現在はフィンテックやSaaS領域を中心としたデジタルトランスフォーメーションが急速に進展しています。

当社は本出資を通じて、中南米市場における最新のスタートアップ動向やテクノロジートレンドへの理解を深めるとともに、今後の事業展開に活かしてまいります。

■ BVC（B Venture Capital）について

中南米において10年以上の投資実績を持ち、これまでに40社を超えるスタートアップへの投資・支援を行っている独立系ベンチャーキャピタルです。ブラジル、コロンビア、ペルー、日本に拠点を構え、アーリーステージのスタートアップを対象とした広範なネットワークを有しています。

https://www.bventure.capital/(https://www.bventure.capital/)

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。