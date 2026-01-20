¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºâ¤ÎÁÏ½Ð¡¦°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿»º³ØÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¿û¸¶³Ø±à¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¿û¸¶³Ø±à¡×¡Ë¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅìËÌÅÅÎÏ¡×¡Ë¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2027Ç¯4·î¡¢¿û¸¶³Ø±àÆâ¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄÀèÃ¼Åª¤Ê¶µ°éÆâÍÆ¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÅÅÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°²Ê¡×¤Î±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Äê¤ò¡¢ËÜÆüÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àºòº£¡¢3¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÃ´¤¦¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
1¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¤Î¾¯»Ò²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿µ»½Ñ·Ï¿Íºâ¤ÎÉÔÂ¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÅÅÎÏÀßÈ÷¤ò´Þ¤à¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢3¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÄÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºâ¤ÎÁÏ½Ð¡¦°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¿·Àß¤¹¤ë¡ÖÅÅÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°²Ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿û¸¶³Ø±à¤Ï¡¢³Ø²Ê¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー·Ï¤ä½¢¿¦ÂÐºö¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÅÅÎÏ¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÅÅµ¤·Ï¤Î¼ø¶È¤Ë·¸¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®»Ù±ç¤ä¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢¼Â½¬»ÜÀß¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²Ê¤Ç¤Î³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÅµ¤¹©»ö¡¦ÊÝ°Â¤Ë·¸¤ëÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÅÅµ¤¹©»ö»Î¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ²Ê¤Ç³Ø¤ó¤À¿Íºâ¤Ï¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤ò´Þ¤à¡¢ÅÅÎÏ¤äÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ò°·¤¦¶È¼ï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/128398/table/92_1_810f09db7f3f195164d75a4409c6d69d.jpg?v=202601200321 ]
£³¡¥¿·Àß³Ø²Ê¤Î³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/128398/table/92_2_bb5d68bdfb8e0080ae2a38751d8b0937.jpg?v=202601200321 ]
