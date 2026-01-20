ryka、アクアフィットネスシューズ【HYDRO SPORT】から新色発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱う『ryka』（ライカ）ブランドより、アクアフィットネス専門シューズ【HYDRO SPORT】(ハイドロスポーツ)から春らしい爽やかなグリーンベースと人気のブラックベースの新色2色を2026年1月中旬に発売しました。

リリースページはこちら :https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000617.html

【HYDRO SPORT】（ハイドロスポーツ）

- アクアフィットネス専門シューズ。- 通気性の良いメッシュ素材を使用することにより水抜き、通気性抜群。- つま先まであるシャンクにより、ねじれ防止でプールサイドでも滑りにくい安定性を提供。- シューレースストッパーにより、着脱がスムーズながらもホールド感も確保。- アクアダンス/アクアフィットネス/アクアウォーキング等幅広くサポート。

アクアフィットネスとは、プールの中で歩いたり走ったりしながら、より効果的にシェイプアップできる水中プログラムです。

浮力で膝や腰への負担が軽くなり、水の抵抗を受けることで負荷の高い運動ができます。

また、血流を良くして心肺機能を向上させ、関節の動きもスムーズになります。

自然な腹式呼吸やエネルギー消費量が増えるなど、水の特性を生かした、泳がない運動プログラムです。

オンラインショップはこちら :https://zettshop.net/itemlists/search?keyword=HYDRO+SPORT

『ryka』は、35年以上もの間、女性の為のスポーツシューズを提供し続けている世界有数のスポーツシューズブランド。

35年以上にわたり、『ryka』は女性専用のスポーツシューズを革新してきました。

足の形からストライドの角度まで、女性ならではの足のスタイルがあることを意識しながら開発しています。

rykaシューズは、トータルデザインを意識しスタイリッシュかつ高いフィット感でアクティブな女性に最適。

ホールド性を追求した踵設計と広めの前足部により、ホールド性とサポート性を取り入れています。

フィットネスを通して生活を豊かにすることを約束し、rykaの革新的なデザインは最大のパフォーマンスと快適さで、より良いダンスエクササイズに貢献し、スポーツシューズの新鮮で新しいスタイルを提供し続けています。

rykaシューズは、新鮮で革新的なデザインと高い機能性で、インストラクターから一般の方まで、フィットネスを楽しむ幅広い層にご利用いただいています。

